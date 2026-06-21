À¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¹ñŽ¥ÆüËÜ¤Ç¤â¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡ÄŽ¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤ò4³ä²¼¤²¤ëŽ£ÃÏÃæ³¤¿©¤Ë¤¢¤Ã¤ÆŽ¤ÆüËÜ¿©¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ì«¸ý¿®Ìé¡Ø²ÌÊªÌîºÚ¤Ç100ºÐ¤òÀ¸¤¤ë¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²ÌÊª¤ÈÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀÝ¤ë¡ÖÃÏÃæ³¤¿©¡×
ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥¢¥ó¥»¥ó¡¦¥¡¼¥¹¤¬¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥¯¥ì¥¿Åç¤òË¬¤ì¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¯¥ì¥¿Åç¤Î¿Í¡¹¤ÏÄ¹À¸¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿©»ö¤òÃÏÃæ³¤¿©¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¢¨1¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤Ï2010Ç¯¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡º´¡¹ÌÚ ÉÒ¡¥±ÉÍÜ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤¦ÆÉ¤à¡¥½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡¢2015¡¢3-333
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏÃæ³¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥¥×¥í¥¹¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î7¤«¹ñ¤Ç¤¹¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¢¨¿ÞÉ½1¡¢¡²ÌÊª¤äÌîºÚ¤òËÉÙ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢Æ¦Éå¡¢Á´Î³Ê´¡ÊÌ¤ÀºÀ½¹òÊª¡Ë¤Î¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢£ÆýÀ½ÉÊ¤äÆù¤è¤ê¤âµû¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤ë¡¢¤Å¬ÎÌ¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¡¢¥¿å¤òËèÆü°û¤à¡¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÃæ³¤¿©¤ò¼¨¤¹¿Þ¤Ç¤¢¤ëÃÏÃæ³¤¿©¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¿©¤ÎºÇ²¼ÁØ¤Ë¤Ï²ÌÊªÌîºÚ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Î°ìÈÖ¤Î´ðËÜ¤Ï²ÌÊªÌîºÚ¤òËÉÙ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç38Ëü¿Í¤Î¿©½¬´·¤òÄ´¤Ù¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Ë±è¤Ã¤¿¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤òÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤ÇÉ½¤·¤Æ¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤·²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤·²¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Áí»àË´Î¨¡¢Ç¾¿´¿Õ¼À´µ¡ÊÇ¾Â´Ãæ¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ë¡¢´â¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì20¡óÄøÅÙÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨2¡¢¿ÞÉ½2¡£
¢¨2 Mitrou PN et al. Mediterranean dietary pattern and prediction of all-cause mortality in a US population: results from the NIH-AARP diet and health study. Arch Intern Med 167: 2461-2468, 2007
¢£¿´·ì´É¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬Ìó4³ä²¼¤¬¤Ã¤¿
¤µ¤é¤Ë¡¢38ºÐ¤«¤é68ºÐ¤Î7Ëü4886Ì¾¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë20Ç¯´Ö¤Î·Ð²á´Ñ»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿Nurses¡ÇHealth Study¤È¤¤¤¦¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Ë±è¤Ã¤¿¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤òÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤ÇÉ½¤¹¤È¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤·²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´§Æ°Ì®¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï29¡ó¤ÎÄã²¼¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï13¡ó¤ÎÄã²¼¤ò¼¨¤·¢¨3¡¢¿´·ì´É»àË´Î¨¡ÊÃ×»àÅª¤Ê´§Æ°Ì®¼À´µ¤ÈÇ¾Â´Ãæ¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤¤·²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤·²¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢39¡ó¤ÎÄã²¼¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨3¡£
¢¨3¡¡Fung TT et al. Mediterranean diet and incidence and mortality of coronary heart disease and stroke in women. Circulation 119: 1093-1100, 2009
¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁí¿ô¤¬19Ëü7965Ì¾¤Î238¤Î¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ18¤Î¥á¥¿²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÉáÄÌ¿©¤ËÈæ³Ó¤·¤ÆÃÏÃæ³¤¿©¤òÀÝ¼è¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã×»àÀ¿´·ì´ÉÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬10¡Á67¡óÄã²¼¤·¡¢ÈóÃ×»àÀ¿´·ì´ÉÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬40¡Á53¡óÄã²¼¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨4¡£
¢¨4¡¡Hareer LW et al. The effectiveness of the Mediterranean Diet for primary and secondary prevention of cardiovascular disease: An umbrella review. Nutr Diet 82: 8-41, 2025
°Ê¾å¤ÎÊ£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤ÏÇ¾¿´¿Õ¼À´µ¡¢´â¡¢Á´»àË´¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë·ò¹¯Ä¹¼÷¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄìÊÕ¤Ë¤Ï²ÌÊªÌîºÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÌÊªÌîºÚ¤òËÉÙ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¿©¤ËÇòÊÆ¤è¤ê¤â¡Ö¸¼ÊÆ¡×¤ò´«¤á¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ¿©¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¼ç¿©¤ÏÇòÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Ç¤ÏÁ´Î³Ê´¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤«¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢ÇòÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¼ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£Á´Î³¤Î¸¼ÊÆ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢æõ²êÊÆ¡¢7Ê¬¤Å¤ÊÆ¡¢5Ê¬¤Å¤ÊÆ¡¢»¨¹òÊÆ¡¢»¨¹ò¤òº®¤¼¤¿ÇòÊÆ¡¢Çþ¤òº®¤¼¤¿ÇòÊÆ¤Ê¤É¤ò½¬´·Åª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ë¤ÏÍî²ÖÀ¸¤ä¥´¥Þ¤Ê¤É¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÆüËÜ¤ÇÀÝ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤äµû²ðÎà¤â¼ïÎà¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏÃæ³¤¿©¤Ç¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿©¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯°û¤Þ¤ì¤ëÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤Ë¤ª¤±¤ëÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ËÉ¤Å¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢Æù¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎË°ÏÂ»éËÃ»À¤ò´Þ¤à¿©»ö¤òÂô»³¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ë´§Æ°Ì®À¿´Â¡ÉÂ¤ÎØí´µÎ¨¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÕÀâÅª¤Ê±Ö³ØÅª´Ñ»¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÀÖ¥ï¥¤¥ó¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬»ý¤Ä¹³Æ°Ì®¹Å²½ºîÍÑ¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¤¬·ì´É¤òÊÝ¸î¤·¡¢´§Æ°Ì®¼À´µ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÏÂ¿©ÇÉ¡×¤Ï²ÌÊª¤ÈÌîºÚ¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á
ÆüËÜ¿Í¤Î¿©½¬´·¤Ë¤ÏÃÏÃæ³¤¿©¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÉôÊ¬¤äÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿©¤Ç¤ÏÃÏÃæ³¤¿©¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò¾ï»þ»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿©¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÚ¼ïÌý¤â°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÏÂ¿©¤ÏÆ°ÊªÀ»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤¯Ìý»é¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÏÃæ³¤¿©¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¿©¤ÏÀÖ¿ÈÆù¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Èµû¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Î²ÌÊªÌîºÚ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËºÎ¤ì¤ë²ÌÊª¤äÌîºÚ¤âËÉÙ¤Ê¤¿¤á¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ¤Î²ÌÊªÌîºÚ¤ÏÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¼ò¡ÊÆüËÜ¼ò¡Ë¤â¿©»ö¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¿©¤ÈÃÏÃæ³¤¿©¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿©¤¬¤è¤êÃÏÃæ³¤¿©¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡²ÌÊª¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¢ÌîºÚ¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢£ÀºÀ½ÅÙ¤ÎÄã¤¤¹òÊª¤ò¼ç¿©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¢¨1¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¿©¡ßÃÏÃæ³¤¿©¡×¤ÇºÇ¶¯¤ÎÄ¹¼÷¿©¤Ë
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿©¤Ï½¾Íè¤ÎÆüËÜ¿©¤ÈÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÊ»¤»»ý¤ÄÀ¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¿©¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ß¤Î¹ñ¡¹¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¢¨¿ÞÉ½3¡¢À¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡º´¡¹ÌÚ ÉÒ¡¥±ÉÍÜ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤³¤¦ÆÉ¤à¡¥½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡¢2015¡¢3-333
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿©¤ÈÃÏÃæ³¤¿©¤¬Ê»¤»»ý¤ÄÀ¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¿©¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢²ÌÊªÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ç¡¢²ÌÊªÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÇ¢Ãæ¥«¥ê¥¦¥àÇÓÝõÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÇ¾¿´¿Õ¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÈÁ´»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬ÁýÂç¤·¡¢Ç¢Ãæ¥«¥ê¥¦¥àÇÓÝõÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢Ç¾¿´¿Õ¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÈÁ´»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÌÊªÌîºÚ¤ÎÀÑ¶ËÅªÀÝ¼è¤¬·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î²ÌÊªÌîºÚ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¡¢¼ç¿©¤ÏÇòÊÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¼ÊÆ¤äÀºÀ½ÅÙ¤òÄã²¼¤µ¤»¤¿ÊÆ¡¢Çþ¡¢¸Þ¹òÊÆ¡¢ÀºÀ½ÅÙ¤ÎÄã¤¤¹òÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¿©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿©¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¿©¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤µ¤é¤Ë±ä¤Ó¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦°ì¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
----------
Ì«¸ý ¿®Ìé¡Ê¤ß¤Ê¤È¤°¤Á¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
´ôÉìÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¿´ÉÔÁ´¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡ÊÆÃÊÌ¿ÇÎÅ¸ÜÌä¡Ë
1952Ç¯¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡£1978Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢1983Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤¹¤ë¡£1988Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³Ø°å³ØÉô½õ¼ê¡ÊÂèÆóÆâ²Ê¡Ë¤òÌ³¤á¡¢1989Ç¯¤Ë¥ª¡Ý¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÂç³Ø°å³ØÉô¡ÊPharmacology¡Ë¤ËÎ±³Ø¡£2007Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½Û´ÄÉÂÂÖ³Ø¡¿¸ÆµÛÉÂÂÖ³Ø¡ÊÂèÆóÆâ²Ê¡Ë¶µ¼ø¡¢2012Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÉû¸¦µæ²ÊÄ¹¡¢2016Ç¯¤Ë´ôÉìÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¸¦µæ²ÊÄ¹¡¦°å³ØÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Ï´ôÉìÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¿´ÉÔÁ´¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡ÊÆÃÊÌ¿ÇÎÅ¸ÜÌä¡Ë¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê»ñ³Ê¤Ï½Û´Ä´ïÀìÌç°å¡¢Æâ²ÊÇ§Äê°å¡¢Æâ²ÊÀìÌç°å¡ÊÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡Ë¡¢¹â·ì°µÀìÌç°å¡¢»º¶È°å¡¢¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ØÆ³»Î¡¢½Û´Ä´ï¾åµé»ØÆ³°å¡ÊFJCS¡Ë¡¤¿´Â¡ÉÂ¾åµéÎ×¾²°å¡ÊFJCC¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¼õ¾ÞÎò¤Ï2003Ç¯¤ËBest of Scientific Session AHA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¿´Â¡¶¨²ñ¡Ë¾Þ¡¢2017Ç¯ÅÙ´ôÉì°å³Ø¾Þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê´ôÉìÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¿´ÉÔÁ´¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡ÊÆÃÊÌ¿ÇÎÅ¸ÜÌä¡Ë Ì«¸ý ¿®Ìé¡Ë