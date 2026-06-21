◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦にそれぞれ先発出場する。しかしNHK BSでは生中継されないことがネットで話題となった。

山本は前回登板の13日のホワイトソックス戦で8回までノーヒットノーラン。9回無死で本塁打を打たれて快挙を逃した。大谷は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は「父親休暇のためチームを離れています」と発表し、MLBが11年に導入し、最長3日間出場登録から外して他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入れなかった。同日の試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。試合後、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。

しかし、この試合は11時10分開始。NHK BSではFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組・第2戦の日本―チュニジア戦を中継する。そのためドジャース戦は午後11時20分からディレイ放送される。

ネットでは「テレビでは生で見れないんだ！」「ドジャース戦も生中継してよ！」「W杯あるからしゃーないか」「日本戦優先なのか」「サブチャンでやってよ！」などの声があがった。