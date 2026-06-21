「遂にこの時が来ました」大分一筋の34歳FW伊佐耕平がFC大阪に完全移籍
FC大阪は20日、大分トリニータからFW伊佐耕平(34)が完全移籍で加入することを発表した。
兵庫県出身の伊佐は、2014年に大阪体育大から大分へ加入。J3降格、そこからのJ2・J1復帰など、クラブ一筋で酸いも甘いも経験してきた。通算346試合に出場し、39ゴールを記録。34歳にして初めての移籍となる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW伊佐耕平
(いさ・こうへい)
■生年月日
1991年11月23日(34歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
176cm/73kg
■経歴
尼崎FC-神戸科学技術高-大阪体育大-大分
■出場歴
J1リーグ:53試合6得点
J2リーグ:229試合22得点
J3リーグ:16試合4得点
J2・J3百年構想リーグ:20試合1得点
リーグカップ:8試合
天皇杯:17試合5得点
■コメント
▽FC大阪側
FC大阪に関わるすべての皆様!
はじめまして!
大分トリニータから移籍してきました。伊佐耕平です!
新たなチャレンジを地元関西で出来ることに、感謝と幸せを感じています!
これまでのFC大阪の歴史や関わってきた方々の思いを大切にしながら、どんな時も勝利と感動のためにプレーさせていただきます!
まだまだ未熟ですが、よろしくお願いいたします。
▽大分側
大分トリニータに関わるすべての皆様!
遂にこの時が来ました。
この文を考えている今も、未だに実感がありません。実感がなさすぎて、何を書いていいかもわかりません。
間違いなく言えることは、13年前に大分に来る決断をしてほんとに良かったな〜と思っています!
いつからかオフシーズンの帰省から大分に帰ってくると、ほっとするというか落ち着くというか、どっちが故郷かわからなくなっていました。
大分のすべてが大好きです!
いや、大分が僕を大好きです!
カボスが大好きです!
いや、カボスが僕を大好きです!
まだまだ未熟ですが、サッカー選手としても、人としても、パパとしても大きく成長させていただきました!
それも全てこの13年間、僕に関わってくれたすべての方々のおかげです!
今、文を考えながら泣きそうです。実はちょっと泣いています。
さあ、そろそろ終わりにします。
ファン・サポーターの皆さま!
皆さんとはまた会う気がしています。いや必ず会いましょう!
13年間お世話になりました!
トリニータをこれからもよろしくお願いします!
あなたたちが居れば大丈夫です!
もっと強くなれる!
最高で最愛の大分トリニータの一員になれたことが僕の人生で大きな誇りです!
有難うございました!
兵庫県出身の伊佐は、2014年に大阪体育大から大分へ加入。J3降格、そこからのJ2・J1復帰など、クラブ一筋で酸いも甘いも経験してきた。通算346試合に出場し、39ゴールを記録。34歳にして初めての移籍となる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW伊佐耕平
(いさ・こうへい)
■生年月日
1991年11月23日(34歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
176cm/73kg
■経歴
尼崎FC-神戸科学技術高-大阪体育大-大分
■出場歴
J1リーグ:53試合6得点
J2リーグ:229試合22得点
J3リーグ:16試合4得点
J2・J3百年構想リーグ:20試合1得点
リーグカップ:8試合
天皇杯:17試合5得点
■コメント
▽FC大阪側
FC大阪に関わるすべての皆様!
はじめまして!
大分トリニータから移籍してきました。伊佐耕平です!
新たなチャレンジを地元関西で出来ることに、感謝と幸せを感じています!
これまでのFC大阪の歴史や関わってきた方々の思いを大切にしながら、どんな時も勝利と感動のためにプレーさせていただきます!
まだまだ未熟ですが、よろしくお願いいたします。
大分トリニータに関わるすべての皆様!
遂にこの時が来ました。
この文を考えている今も、未だに実感がありません。実感がなさすぎて、何を書いていいかもわかりません。
間違いなく言えることは、13年前に大分に来る決断をしてほんとに良かったな〜と思っています!
いつからかオフシーズンの帰省から大分に帰ってくると、ほっとするというか落ち着くというか、どっちが故郷かわからなくなっていました。
大分のすべてが大好きです!
いや、大分が僕を大好きです!
カボスが大好きです!
いや、カボスが僕を大好きです!
まだまだ未熟ですが、サッカー選手としても、人としても、パパとしても大きく成長させていただきました!
それも全てこの13年間、僕に関わってくれたすべての方々のおかげです!
今、文を考えながら泣きそうです。実はちょっと泣いています。
さあ、そろそろ終わりにします。
ファン・サポーターの皆さま!
皆さんとはまた会う気がしています。いや必ず会いましょう!
13年間お世話になりました!
トリニータをこれからもよろしくお願いします!
あなたたちが居れば大丈夫です!
もっと強くなれる!
最高で最愛の大分トリニータの一員になれたことが僕の人生で大きな誇りです!
有難うございました!
【トップチーム】— FC大阪【公式】 (@FCosakaOfficial) June 20, 2026
伊佐耕平選手 大分トリニータより完全移籍加入のお知らせ
この度、J2 大分トリニータより伊佐耕平選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。
伊佐選手からのコメント、詳細は⏬️https://t.co/FmPC0e3tBd#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 #J3 #東大阪 #伊佐耕平 pic.twitter.com/H2N8u3hX4A
クラブからのお知らせ— 大分トリニータ / Oita Trinita (@TRINITAofficial) June 20, 2026
この度、#伊佐耕平 選手が #FC大阪 へ完全移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。
詳細は⏬https://t.co/p3gqd3r7MI
長い間チームへの貢献ありがとう‼️
地元関西でも大暴れしてください
【サポーターへのご挨拶】
日時 6月21日(日)午前9時半〜… pic.twitter.com/Y8X5sRKaN3