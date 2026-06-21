【トップチーム】 伊佐耕平選手 大分トリニータより完全移籍加入のお知らせ この度、J2 大分トリニータより伊佐耕平選手が完全移籍加入することとなりましたのでお知らせ致します。 伊佐選手からのコメント、詳細は⏬️https://t.co/FmPC0e3tBd#FC大阪 #fcosaka #鍛錬 #J3 #東大阪 #伊佐耕平 pic.twitter.com/H2N8u3hX4A

クラブからのお知らせ

この度、#伊佐耕平 選手が #FC大阪 へ完全移籍することが決定しましたので、お知らせいたします。



詳細は⏬https://t.co/p3gqd3r7MI



長い間チームへの貢献ありがとう‼️

地元関西でも大暴れしてください



【サポーターへのご挨拶】

日時 6月21日(日)午前9時半〜… pic.twitter.com/Y8X5sRKaN3