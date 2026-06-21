　FC大阪は20日、大分トリニータからFW伊佐耕平(34)が完全移籍で加入することを発表した。

　兵庫県出身の伊佐は、2014年に大阪体育大から大分へ加入。J3降格、そこからのJ2・J1復帰など、クラブ一筋で酸いも甘いも経験してきた。通算346試合に出場し、39ゴールを記録。34歳にして初めての移籍となる。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW伊佐耕平
(いさ・こうへい)
■生年月日
1991年11月23日(34歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
176cm/73kg
■経歴
尼崎FC-神戸科学技術高-大阪体育大-大分
■出場歴
J1リーグ:53試合6得点
J2リーグ:229試合22得点
J3リーグ:16試合4得点
J2・J3百年構想リーグ:20試合1得点
リーグカップ:8試合
天皇杯:17試合5得点
■コメント
▽FC大阪側
FC大阪に関わるすべての皆様!
はじめまして!
大分トリニータから移籍してきました。伊佐耕平です!
新たなチャレンジを地元関西で出来ることに、感謝と幸せを感じています!
これまでのFC大阪の歴史や関わってきた方々の思いを大切にしながら、どんな時も勝利と感動のためにプレーさせていただきます!
まだまだ未熟ですが、よろしくお願いいたします。

▽大分側
大分トリニータに関わるすべての皆様!
遂にこの時が来ました。
この文を考えている今も、未だに実感がありません。実感がなさすぎて、何を書いていいかもわかりません。
間違いなく言えることは、13年前に大分に来る決断をしてほんとに良かったな〜と思っています!
いつからかオフシーズンの帰省から大分に帰ってくると、ほっとするというか落ち着くというか、どっちが故郷かわからなくなっていました。
大分のすべてが大好きです!
いや、大分が僕を大好きです!
カボスが大好きです!
いや、カボスが僕を大好きです!
まだまだ未熟ですが、サッカー選手としても、人としても、パパとしても大きく成長させていただきました!
それも全てこの13年間、僕に関わってくれたすべての方々のおかげです!
今、文を考えながら泣きそうです。実はちょっと泣いています。
さあ、そろそろ終わりにします。
ファン・サポーターの皆さま!
皆さんとはまた会う気がしています。いや必ず会いましょう!
13年間お世話になりました!
トリニータをこれからもよろしくお願いします!
あなたたちが居れば大丈夫です!
もっと強くなれる!
最高で最愛の大分トリニータの一員になれたことが僕の人生で大きな誇りです!
有難うございました!