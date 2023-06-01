[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)

※05:00開始

<出場メンバー>

[ドイツ]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 4 ヨナタン・ター

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 15 ニコ・シュロッターベック

DF 18 ナサニエル・ブラウン

MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 17 フロリアン・ビルツ

MF 19 レロイ・サネ

MF 23 フェリックス・ヌメチャ

FW 7 カイ・ハバーツ

控え

GK 12 オリバー・バウマン

GK 21 アレクサンダー・ニューベル

DF 2 アントニオ・リュディガー

DF 3 バルデマール・アントン

DF 22 ダビド・ラウム

DF 24 マリック・ティアウ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 13 パスカル・グロス

MF 16 アンジェロ・スティラー

MF 20 ナディエム・アミリ

MF 25 アサン・ウエドラオゴ

FW 9 ジェイミー・レーベリンク

FW 11 ニック・ボルテマーデ

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 26 デニズ・ウンダブ

監督

ユリアン・ナーゲルスマン

[コートジボワール]

先発

GK 1 ヤヒア・フォファナ

DF 3 ジスラン コナン

DF 5 ウィルフリード・シンゴ

DF 7 オディロン・コスヌ

DF 20 エマニュエル・アグバドゥ

MF 8 フランク・ケシエ

MF 11 ヤン・ディオマンデ

MF 15 アマド・ディアロ

MF 18 イブラヒム・サンガレ

FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー

FW 26 クリスト イナオ ウライ

控え

GK 16 モハメド コネ

GK 23 アルバン ラフォン

DF 2 ウスマン・ディオマンデ

DF 13 クリストファー オペリ

DF 17 ゲラ・ドゥエ

DF 21 エバン・エンディカ

MF 4 ジャン ミシェル セリ

MF 6 セコ・フォファナ

MF 25 パフェ・ギアゴン

FW 10 シモン・アディングラ

FW 12 エリェ・ワイ

FW 14 ウマル・ディアキテ

FW 19 ニコラ・ペペ

FW 22 エバン・ゲサン

FW 24 バズマナ・トゥレ

監督

エメルセ ファエ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります