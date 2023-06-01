ドイツvsコートジボワール スタメン発表
[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](トロント)
※05:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 15 アマド・ディアロ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 26 クリスト イナオ ウライ
控え
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 25 パフェ・ギアゴン
FW 10 シモン・アディングラ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 22 エバン・ゲサン
FW 24 バズマナ・トゥレ
監督
エメルセ ファエ
※05:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[コートジボワール]
先発
GK 1 ヤヒア・フォファナ
DF 3 ジスラン コナン
DF 5 ウィルフリード・シンゴ
DF 7 オディロン・コスヌ
DF 20 エマニュエル・アグバドゥ
MF 8 フランク・ケシエ
MF 11 ヤン・ディオマンデ
MF 15 アマド・ディアロ
MF 18 イブラヒム・サンガレ
FW 9 アンジュ・ヨアン・ボニー
FW 26 クリスト イナオ ウライ
控え
GK 16 モハメド コネ
GK 23 アルバン ラフォン
DF 2 ウスマン・ディオマンデ
DF 13 クリストファー オペリ
DF 17 ゲラ・ドゥエ
DF 21 エバン・エンディカ
MF 4 ジャン ミシェル セリ
MF 6 セコ・フォファナ
MF 25 パフェ・ギアゴン
FW 10 シモン・アディングラ
FW 12 エリェ・ワイ
FW 14 ウマル・ディアキテ
FW 19 ニコラ・ペペ
FW 22 エバン・ゲサン
FW 24 バズマナ・トゥレ
監督
エメルセ ファエ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります