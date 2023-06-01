第2子誕生を報告

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間20日、インスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。球団は現地19日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していた。報告の画像には“きょうだい”が添えられ、ファンもほっこりしていた。

大谷は英語で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」とつづり、第2子の誕生を報告した。

添付されていた画像には、左上に誕生した第2子と見られる両足が写っていた。愛犬デコピンがデザインされたベビーウェアを着て、水色のおくるみに包まれている。左下には昨年4月に長女の誕生を報告した際と同じ足が写っている。また、右下には今回もデコピンだ。舌を出し、愛らしい表情を浮かべている。

デコピンを含めた“きょうだい”の並びに、SNS上のファンも和んでいた。

「デコピンは2人のお兄ちゃんになったのね」

「デコピンもウキウキだね」

「デコピンは別室でそわそわ待機してたに違いないですね」

「5人家族（デコピン込み）これからますます賑やかになりますね」

「デコピンのベビー服も素敵ですね」

「こちらまで自然と笑顔になって心がほっこりします」

「デコピン兄ちゃんもきょうだいが増えてうれしいね」

今季の大谷は開幕から二刀流でフル回転している。打者として打率.296、15本塁打、42打点。投手として7勝2敗、防御率1.47の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）