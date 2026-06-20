平成に人気だったあのキャラクターが復活！2026年6月発売「MOJA! 前髪クリップ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、エス・トラストの「MOJA! 前髪クリップ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
エス・トラストから2026年6月に発売される「MOJA! 前髪クリップ」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
MOJA! 前髪クリップ
▼メーカー
エス・トラスト
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ニコイチ
・ピピ
・ベニー
・グリ
・キイロン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「MOJA! 前髪クリップ」が見逃せない！
エス・トラストから2026年6月に発売される「MOJA! 前髪クリップ」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
平成に人気だったあのキャラクターが令和に復活！平成の時代に大人気を集めていたもじゃもじゃのキャラクター「MOJA！」が、令和の現代に前髪クリップとして新登場しました。懐かしさと可愛さが詰まった仕上がりになっており、当時のファンにはたまらない注目のカプセルトイです。毎日のメイク時や洗顔、勉強中などの前髪を留めたいシーンで大活躍してくれます。日常のちょっとした瞬間に、お気に入りのキャラクターと一緒に楽しく過ごせるのが大きな魅力です。
詳細情報▼商品名
MOJA! 前髪クリップ
▼メーカー
エス・トラスト
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ニコイチ
・ピピ
・ベニー
・グリ
・キイロン※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)