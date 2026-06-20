女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日から第13週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第13週（6月22日〜6月26日）は「白日の夢」。

りん（見上）や直美（上坂）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）の4人は、帝都医科大学附属病院で働き始める。りん達は看護婦取締としてヒデ（池田朱那）やタマ（川島鈴遥）など学生も育てる立場になり大忙し。そんな中看病婦として働いていたツヤ（東野絢香）が自分も看護の勉強をしたいと申し出る。