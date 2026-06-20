俳優の山崎賢人（31）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

映像】山崎賢人、「痩せたかな？」近影や“激変”ショット

これまで、スタッフが更新しているInstagramで、仕事現場での様子を見せてきた山崎。

映画『アンダーニンジャ』でのオフショットや、顔中に傷メイクが施された、映画『ゴールデンカムイ あばしり網走かんごく監獄しゅうげきへん襲撃編』での“激変”ショットなどが公開され、話題になっていた。

「EDIFIER」の新CM発表会に参加を報告

2026年6月18日は、自身のInstagramで、ブランドアンバサダーを務めるオーディオ機器ブランド「EDIFIER」の新CM発表会に参加したことを報告。



「オーディオ機器ブランド「EDIFIER」の新CM発表会でした！30周年という節目のタイミングでブランドアンバサダーを務めさせていただきありがたいです。EDIFIERさんとともに進化し続けられるように頑張ります!!!」

山崎の報告に、俳優の満島真之介（37）、観月ありさ（49）らが「いいね！」を付け祝福したほか、ファンからも「節目のアンバサダーおめでとうございます」「進化し続ける賢人くんを楽しみにしています」「賢人くん少し痩せたのかしら」「最近ちょっと痩せたかな？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）

※山崎賢人の「崎」は正式には「たつさき」