日本時間21日にチュニジア戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアと激突する。オランダとの初戦で左膝付近を痛めた久保建英の代役について、元日本代表DFは33歳を指名した。

久保は14日（同15日）のオランダ戦で左膝付近を負傷して途中交代。懸命の治療を続けているが、チュニジア戦の欠場は決まっている。

気になるのは久保の代役だ。この日、NHKのブラジル-ハイチ戦でスタジオ解説を務めた元日本代表DFの田中マルクス闘莉王さんは、伊東純也を指名した。

33歳の伊東はオランダ戦で途中出場し、ジョーカーとしてキレキレの動きを見せた。闘莉王さんは「オランダ戦の後半、純也選手が凄くいい突破できてたんですよね。スピードがあるわけでどんどんセンタリングできる選手」と評した。

闘莉王さんの予想スタメンでは、オランダ戦よりも堂安を一列前にし、伊東を右ワイドで起用。「純也選手が入ることで堂安選手がシュートを打てる形が多くなるんじゃないか。純也選手、縦に力をモノ凄く出せる。入ってくれると攻撃の厚みが出る」と期待を込めていた。



（THE ANSWER編集部）