「ブラジル大した事ないぞ」「モロッコの方が嫌」日本がGSを突破した際の相手は…議論白熱「どちらにしろ明日勝たないと話にならない」【W杯】
現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのC組２節で、ブラジル代表（FIFAランキング６位）が、ハイチ代表（同83位）とアメリカのフィラデルフィアで対戦。３−０で快勝し、今大会初白星を挙げた。
ゴールは全て前半に生まれた。23分と36分にマテウス・クーニャ、45＋３分にヴィニシウス・ジュニオールが得点し、完全に主導権を掴んだ。ただ、後半はチャンスを仕留め切れず。78分に途中出場のエンドリッキがネットを揺らした際は、際どいオフサイドで得点は無効となった。
この一戦は、日本のファンもより強い関心を持って見守っていた。というのも、決勝トーナメント１回戦で、C組の１位は日本のいるF組２位、C組の２位はF組と１位と相まみえるからだ。
現時点でC組の１位はブラジル、２位はモロッコ、３位はスコットランド、４位はハイチ、そしてF組の１位はスウェーデン、２位は日本、３位はオランダ、４位はチュニジアだ。グループステージ突破後、どこと当たるのが森保ジャパンにとって好ましいのか。SNS上で議論が繰り広げられており、様々な声が上がっている。
「モロッコの方が嫌な感じがした」
「これブラジル大した事ないぞ」
「ブラジルは局面の対応で人数掛ければ何とかなる」
「モロッコよりブラジルと当たった方が絶対いい」
「よしスコットランド頑張れ。日本は死ぬ気で１位突破しよう」
「どちらにしろ日本は明日勝たないと話にならない」
「ブラジルでもモロッコでも日本勝てるけどな」
兎にも角にも、グループステージを突破しなければ何も始まらない。日本は何としても２戦目でチュニジアを下し、まずは３位でも突破の可能性が高い、勝点４にしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超豪華！オーラは今も変わらず？並んで観戦する怪物ロナウドとロナウジーニョ
ゴールは全て前半に生まれた。23分と36分にマテウス・クーニャ、45＋３分にヴィニシウス・ジュニオールが得点し、完全に主導権を掴んだ。ただ、後半はチャンスを仕留め切れず。78分に途中出場のエンドリッキがネットを揺らした際は、際どいオフサイドで得点は無効となった。
現時点でC組の１位はブラジル、２位はモロッコ、３位はスコットランド、４位はハイチ、そしてF組の１位はスウェーデン、２位は日本、３位はオランダ、４位はチュニジアだ。グループステージ突破後、どこと当たるのが森保ジャパンにとって好ましいのか。SNS上で議論が繰り広げられており、様々な声が上がっている。
「モロッコの方が嫌な感じがした」
「これブラジル大した事ないぞ」
「ブラジルは局面の対応で人数掛ければ何とかなる」
「モロッコよりブラジルと当たった方が絶対いい」
「よしスコットランド頑張れ。日本は死ぬ気で１位突破しよう」
「どちらにしろ日本は明日勝たないと話にならない」
「ブラジルでもモロッコでも日本勝てるけどな」
兎にも角にも、グループステージを突破しなければ何も始まらない。日本は何としても２戦目でチュニジアを下し、まずは３位でも突破の可能性が高い、勝点４にしたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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