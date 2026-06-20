イスラエルと親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと19日、ロイター通信が報じました。アメリカとイランの協議の進展につながるかが注目されます。

ロイター通信は19日、アメリカ政府高官の話として、イスラエルとレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意したと報じました。

イスラエルの高官は、「レバノン南部への駐留を続ける」としつつも「我々は停戦状態にある」と明らかにしていて、「ヒズボラ」側も「停戦を順守している」としています。

この合意が結ばれる前、イスラエル軍は19日、「ヒズボラ」の拠点でもあるレバノンの南部を攻撃し、47人が死亡していて、イランが反発していました。

トランプ大統領はアメリカNBCの取材に対し、イスラエル側に停戦を求めたと明らかにしています。

アメリカとイランが結んだ戦闘終結に向けた覚書には、レバノンを含む全ての戦線での停戦が含まれていました。

こうした中、アメリカのニュースサイト・アクシオスは19日、イランとの協議のため、ウィトコフ特使がスイスに向かったと報じました。イラン側も「数日以内に協議を行う予定」との考えを示していて、今回の停戦合意が、協議の進展につながるかが注目されます。