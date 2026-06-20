南沙良、有村架純にドキドキ「目に吸い込まれそうになる」「体が傾いてくる」
俳優の有村架純、黒木華、南沙良が20日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開記念舞台あいさつに登壇。南が、有村と黒木の印象を語った。
【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
有村が演じるのは、夫の横領と解雇によって突然多額の借金を背負うことになった二児の母・和歌子。黒木華演じる研究員・清恵、南演じる妊婦・麻由とともに、金密輸という危険な世界へ足を踏み入れていく。
南は撮影を振り返り、「おふたりの背中を追いかけながら頑張っていた」と回想。有村については「お芝居のときも普段も、目に吸い込まれそうになるんです。それが緊張しちゃって、私の体が（吸い込まれて）傾いてくるんです」と照れ笑いを浮かべた。
さらに「『近いな』と思われたときもあったかもしれないです」と申し訳なさそうに話すと、有村は「そんなことないよ」と優しく声をかけ、会場を和ませた。
また、黒木については「見透かされている気持ちになります」と告白。隣にいた天野千尋監督も「うそがつけない気持ちになりますよね」と共感し、2人でうなずき合っていた。
舞台あいさつには、有村、黒木、南、塩野瑛久、天野監督が登壇。純金製（24K）の航空券がお披露目され、制作を手がけた金工作家・石川珠笑留氏も出席した。
【集合カット】純金製航空券がキラッキラ！有村架純らキャスト陣
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件から着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、奨学金返済に追われる研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事情を抱えた3人の女性が、金の密輸を通じて絆を深めていく姿を描く。
南は撮影を振り返り、「おふたりの背中を追いかけながら頑張っていた」と回想。有村については「お芝居のときも普段も、目に吸い込まれそうになるんです。それが緊張しちゃって、私の体が（吸い込まれて）傾いてくるんです」と照れ笑いを浮かべた。
さらに「『近いな』と思われたときもあったかもしれないです」と申し訳なさそうに話すと、有村は「そんなことないよ」と優しく声をかけ、会場を和ませた。
また、黒木については「見透かされている気持ちになります」と告白。隣にいた天野千尋監督も「うそがつけない気持ちになりますよね」と共感し、2人でうなずき合っていた。
舞台あいさつには、有村、黒木、南、塩野瑛久、天野監督が登壇。純金製（24K）の航空券がお披露目され、制作を手がけた金工作家・石川珠笑留氏も出席した。