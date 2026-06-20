24年ぶりV狙うブラジル、ハイチに３−０快勝で今大会初白星！波乗りクーニャが２発、好調ヴィニシウスが１G１A【W杯】
現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのC組２節で、名将アンチェロッティが率いるブラジル代表（FIFAランキング６位）が、ハイチ代表（同83位）とアメリカのフィラデルフィアで対戦した。
前線の３枚は右からラフィーニャ、クーニャ、ヴィニシウス。電撃的なW杯メンバー入りした34歳のネイマールは、右ふくらはぎの怪我の影響で、引き続きベンチ外となった。
初戦でモロッコと１−１で引き分けたブラジルは、鋭い出足を見せる。開始12分でラフィーニャがネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められない。
それでも23分、ヴィニシウスの強烈なシュートのこぼれ球に反応したクーニャが、相手のクリアを左足に当てて押し込み、前半の給水タイムを前に先制点を奪う。
良い波に乗るクーニャはさらに36分、カウンターからヴィニシウスのスルーパスで抜け出し、再び得点。立て続けにサーフィンのゴールセレブレーションを披露する。
完全に主導権を掴んだブラジル。45＋３分にヴィニシウスがもう１点を加え、３−０で前半を終える。レアル・マドリーに所属する25歳は、２戦連発となった。
後半に入って63分にはCKからピンチを迎えるが、守護神アリソンのビッグセーブとダニーロのスーパークリアで難を逃れる。
その直後、アンチェロッティ監督は２枚替えを実施。クーニャとパケタを下げ、マルチネッリと19歳の逸材エンドリッキを送り込む。
そのエンドリッキは、78分にネットを揺らすも、際どいオフサイドで得点は幻となる。結局、後半はスコアが動かず、３−０でタイムアップした。
24年ぶり６度目の優勝を目指すブラジル代表が、今大会初勝利を挙げた。一方、13大会ぶり２回目のW杯を戦うハイチは、スコットランド戦（０−１）に続いての黒星で、２連敗となった。
C組の最終節は24日に行なわれ、ブラジルはスコットランド、ハイチはモロッコと相まみえる。なお、決勝トーナメント１回戦で、C組の首位は日本のいるF組の２位、C組の２位はF組と１位と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】良い波乗ってる！ブラジルFWが２発、鮮烈サーフィンパフォ
前線の３枚は右からラフィーニャ、クーニャ、ヴィニシウス。電撃的なW杯メンバー入りした34歳のネイマールは、右ふくらはぎの怪我の影響で、引き続きベンチ外となった。
初戦でモロッコと１−１で引き分けたブラジルは、鋭い出足を見せる。開始12分でラフィーニャがネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められない。
良い波に乗るクーニャはさらに36分、カウンターからヴィニシウスのスルーパスで抜け出し、再び得点。立て続けにサーフィンのゴールセレブレーションを披露する。
完全に主導権を掴んだブラジル。45＋３分にヴィニシウスがもう１点を加え、３−０で前半を終える。レアル・マドリーに所属する25歳は、２戦連発となった。
後半に入って63分にはCKからピンチを迎えるが、守護神アリソンのビッグセーブとダニーロのスーパークリアで難を逃れる。
その直後、アンチェロッティ監督は２枚替えを実施。クーニャとパケタを下げ、マルチネッリと19歳の逸材エンドリッキを送り込む。
そのエンドリッキは、78分にネットを揺らすも、際どいオフサイドで得点は幻となる。結局、後半はスコアが動かず、３−０でタイムアップした。
24年ぶり６度目の優勝を目指すブラジル代表が、今大会初勝利を挙げた。一方、13大会ぶり２回目のW杯を戦うハイチは、スコットランド戦（０−１）に続いての黒星で、２連敗となった。
C組の最終節は24日に行なわれ、ブラジルはスコットランド、ハイチはモロッコと相まみえる。なお、決勝トーナメント１回戦で、C組の首位は日本のいるF組の２位、C組の２位はF組と１位と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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