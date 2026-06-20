日本テレビで６月２０日（土）午後１時３０分から、サタバリュ「池上・粗品のヤブから真相ニュース」を放送する。

世間を騒がせる、ニュースの当事者をスタジオに呼び、池上と粗品が忖度なしで質問をぶつけまくる。

あの成功の裏に何があった？判断を間違えたのはどこ？

当時の決断のワケ、ニュースの真相、あの行動への後悔と未来への教訓とは…？

解説者ではなく“質問者”の池上彰 と 忖度なしでニュースの当事者に切り込む粗品がヤブをつついて、隠れた真相を引っ張り出す！

見たことのない、ふたりの一面を楽しむ 新しい報道番組！

「マンジャロ」ダイエット問題に斬り込む！

「２型糖尿病」の治療薬マンジャロ。いま、“簡単にやせられる”と誤った目的での使用が広がっている。本来は、医師が必要と判断した場合のみ処方されるが、SNS 上で違法で売買されていることが問題になっている。実際にマンジャロを使用し、4週間で12kg痩せたという女性と、糖尿病専門医が登場。粗品は女性に率直に問いかけ、池上も容姿を重視するルッキズム社会に疑問を投げかける。さらに、マンジャロを使ったダイエットが “太りやすい体になるリスク” など、医師から実態が明かされる。

「観客ガラガラ」は本当か？ジャングリアCEOを直撃！

総事業費700億円を投じ華々しくオープンした、ジャングリア沖縄。開園からまもなく1年。ネット上では激しい批判や事実無根の噂が飛び交っている。 番組では、プロジェクトの旗振り役であり“マーケティングの神様”と呼ばれる森岡毅氏を直撃。開業直後の大混雑によるアトラクション体験不足に対し、「本当に痛恨の反省…」と語る。スタジオには運営会社ジャパンエンターテイメントの加藤健史CEOが登場。開業直後の「長すぎる待ち時間」や「天候対策の甘さ」について反省しつつ、限られた資金の中でアトラクションによる体験を最優先した裏事情を告白。粗品からの容赦ない追及や、池上からの「資金は続くのか？」という鋭い質問に対し、この夏に向けたリアルな改善策を語る。