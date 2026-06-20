AppleがWWDC 2026で発表した「iOS 27」には、まだ開発中の機能がいくつかあるようです。

Bloombergによれば、AppleはOpenAI、Anthropic、Googleと、iOS 27の「Siri AI」に各社のAIチャットボットを組み込むべく、協議しているとのこと。これが実現すれば、ユーザーはSiri AIを通じて各社のAI機能を利用できるようになります。

現在、Appleは2024年にOpenAIと結んだ提携に基づき、Siriとの連携機能の一環としてChatGPTをサポートしています。しかしiOS 27では、各社と個別に特別な契約を結ぶのではなく、「Extensions API」を通じて各アプリがSiriに直接統合できるようにしたいと考えているようです。

また、「Apple Watch Ultra」では、文字盤の「Modular Ultra」のシンプル版が開発されている模様です。この新しい文字盤ではModular Ultraの大きな時計表示はそのままに、コンプリケーションの2段目が省かれるようです。

iOS 27は2026年秋にリリースされる予定です。それまでに、こうした新機能の追加にも期待が高まります。

Source: 9to5Mac

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