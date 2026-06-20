Nothingの次期廉価イヤホン「Nothing Ear (3a)」に関する新たな情報が伝えられています。

Dealabsのレポートによれば、NothingはNothing Ear (3a)を現在開発しているとのこと。発売日は現時点では未定ですが、ホワイト、ブラック、イエロー、そして新色のピンクの4色が投入されるといわれています。

Nothing Ear (3a)の本体価格は、99ユーロ（約1万8000円※）になるとのこと。これを踏まえれば、米国での価格も99ドル（約1万6000円※）になる可能性が高いです。この価格は「Nothing Ear (3)」（2万5800円）より低く、現在販売されている「Nothing Ear (a)」（1万2800円〜）よりも少し高い程度です。

※1ユーロ＝約185円、1ドル＝約160円でそれぞれ換算（2026年6月18日現在）

Nothingは2026年初めにNothing Ear (3)を発売し、高い評価を得ています。また、2024年に発売された低価格モデルのNothing Ear (a)も引き続き人気を集めています。Nothing Ear (3a)には、両モデルの長所を受け継いだ魅力的な製品になってほしいですね。

Source: 9to5Google

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