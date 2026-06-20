【装蹄師・西内荘コラム】メイショウタバルが示した“最強馬”の資質

パドックから地下道を抜けたらゲリラ豪雨。こんな宝塚記念を誰が想像できたでしょうか。まるでドラマみたいな競馬でしたが、思うに今まで最強馬の称号を獲た馬は、どの馬も道悪を苦にしない馬で、そういえば敗戦の弁として聞いたことが無いなと。

例えば三冠馬はもとより、私が思いつく限りはそうでした。

そういう観点からすると、メイショウタバルは最強馬になれる資格のある馬でしょう。私にしても競馬前の装蹄でこんなプレッシャーを感じるのは久しぶりでした。

そうそう、道悪上手に蹄形を理由に挙げるのを聞くことがありますよね。ですが、私からすると蹄の角度や大きさは、このことに関していえば無関係だと思います。過去にさかのぼってみても、メジロマックイーンなんて大きくてベタ蹄でしたし、ゴールドシップもそうでしたし、その他数えられる限りはそうでした。

バランスの取れた体感

要は地面を掴むグリップ力を持った馬＝バランスの取れた体幹のしっかりした馬なのだということです。凱旋門賞、タバルはその資質のある馬でもあります。

今週は7週続いたG1レースが終わって少しゆっくりかと思いきや、なかなかそうもいかないようで、蹄の改装は待ってくれません。

姫路Sのルクスフレンジーはダートに矛先を向けて3連勝で、まだまだ底を感じていません。メインのしらさぎSはスマートワイス。ここに来てやっとしっかりしてきた感じがあります。

土曜のメイン天保山Sのスマートフォルスは除外ばかりで、調子のいい時になかなか競馬を使うことが出来なかったけど、前走はやっとタイミングが合ったみたいです。まだ調子の波は保っているようでしたし、期待できると思います。

●6月20日（土）

東京

9R ランツフート

11R レッドプロフェシー

ミッキークレスト

阪神

2R ルクスドリーム

7R オーレアミスト

8R ポイントネモ

マーゴットバディ

11R スマートフォルス

ベルジュロネット

12R ムーンライトラガー

●6月21日（日）

東京

10R ユハンヌス

阪神

2R スマートティアナ

4R トライアンドエラー

5R ドラゴンドール

8R ベルシュヴァル

10R ルクスフレンジー

アークドール

11R スマートワイス

函館

2R ポップアップ

4R ヘクセンハウス

11R ゴールドサーベル

以上が装蹄から感じた好感触馬です。