仕事ができる人は「飲みに行こうか」と言わない。では、どう言う？

元気がない部下を見て「飲みに行こうか」と声をかける。「最近どうだ？」とメンタルケアをしようとする――その気遣いは本物だ。しかし著者は、それが部下の「漠然とした不安」の解決策にはなっていないと言う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

部下の「漠然とした不安」の正体は、迷子状態だ

部下が元気をなくすとき、原因として真っ先に思い浮かぶのは、

人間関係のトラブルや、待遇への不満、プライベートの悩みだ。

だから上司は「話を聞こう」「励まそう」と動く。

しかしその対応が、的外れになっているケースが多い。

著者が指摘するのは、伸び悩む部下が抱える不安の本質だ。

多くの場合、その漠然とした不安の根っこにあるのは「自分の現在地と目的地がわからないこと」だ。

どこにいるのか、どこを目指せばいいのか、何をすればいいのか――

その地図がないまま走らされている「迷子状態」が、不安を生んでいる。

必要なのは慰めではなく「成長の地図」だ



しかし、伸び悩む部下が抱える「漠然とした不安」は、人間関係や待遇への不満ではなく、「自分の現在地と目的地がわからないこと」による迷子状態からくるものがほとんどです。

必要なのは、慰めや励ましではありません。「あなたは今ここにいて、次はあそこを目指してほしい。そのために、まずはこの一歩を踏み出そう」という、「期待」と「階段」をセットにしたクリアな成長の地図を示すことなのです。 多くの上司は、部下が悩み始めると、つい「飲みに行こうか」と誘ったり、「最近どうだ？」とメンタルケアをしようとしたりします。しかし、伸び悩む部下が抱える「漠然とした不安」は、人間関係や待遇への不満ではなく、「自分の現在地と目的地がわからないこと」による迷子状態からくるものがほとんどです。必要なのは、慰めや励ましではありません。「あなたは今ここにいて、次はあそこを目指してほしい。そのために、まずはこの一歩を踏み出そう」という、「期待」と「階段」をセットにしたクリアな成長の地図を示すことなのです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者が示す処方箋は、明快だ。

「あなたは今ここにいて、次はあそこを目指してほしい。そのために、まずこの一歩を踏み出そう」

この一言に、必要な要素がすべて入っている。

現在地・目的地・次の一歩――この3点がそろって初めて、部下は動き出せる。

「期待」と「階段」をセットにすることが重要だ。

期待だけ伝えると、ハードルが高くて動けない。

階段だけ示すと、どこを目指しているのかわからない。

この2つがセットになってはじめて、部下にとって「動ける地図」になる。

「飲みに誘う」より「地図を渡す」方が、部下は救われる

飲み会や雑談でのメンタルケアを否定しているわけではない。

しかし、 それは一時的な気晴らしにはなっても、迷子状態を解消する根本的な対処にはならない。

部下が元気をなくしているとき、上司がすべきことは、

話を聞くより先に「この部下は今、自分の現在地と目的地が見えているか」を確認することだ。

見えていないなら、それを示すことが、最も効果的なケアになる。

元気がない部下がいるなら、飲みに誘う前に「あなたの今の現在地と次の目標を一緒に確認しよう」と声をかけることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）