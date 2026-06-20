初デートで女性が服装をオシャレしてきたときの「褒め方」７パターン
つきあい始めたばかりの彼女と、待望の初デート。当然、彼女は張り切ってオシャレをしてくるはずです。とっておきの装いを身に纏って登場した彼女に、どんな褒め言葉をかけると喜ばれるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者を対象に、アンケートを実施。上位の回答をまとめてみました。
【１】「そういうファッション好きかも！」
「自分のオシャレが相手好みだとうれしい。」（２０代女性）というオトメ心はもちろん大きな理由だと思いますが、「『素敵だね。』とか『かわいいね。』だと、彼氏が本当にいいと思っているのか不安なので。」（１０代女性）というように、お互いのことをまだよくわかっていない、恋の始まりの時期ならではの、相手の気持ちを慮る言い方がポイントのようです。
【２】「素敵だね！」
「素敵だなんて、なかなか言われる機会がないから。」（２０代女性）、「言ってくれた人まで素敵に見えてしまう。」（２０代女性）と、「素敵」という言葉の魔力に言及する人が目立ちます。「異性から、オシャレかどうかを評価されると、同性から言われるよりもナーバスになる。そういう意味で『素敵だね』という表現はパーフェクト。」（３０代女性）という含蓄ある意見も挙がりました。
【３】「素敵なスカートだね！（具体的に褒める）」
シンプルに「素敵だね！」と言うのに対して、「素敵な○○だね！」という表現は、どう印象が違うのでしょうか。こちらに票を入れた女の子の場合、「詳しく褒めてくれたほうが、『とりあえず言っとく』感がない。」（２０代女性）、「せっかくオシャレをしたのだから、何かしら感想がほしい。」（３０代女性）など、筋が通った理由が目立ちます。物事をはっきりさせてほしいタイプの女の子には、具体的に対象を示した褒め方がベターなのかもしれません。
【４】「似合っているよ！」（１０票）
「『かわいい』だけでは、服がかわいいのか似合っていて自分がかわいいのか、わからないから。」（２０代女性）という論理的な意見のほか、「個性を認めてもらえた感じがする。」（２０代女性）、「いつもこだわってオシャレしているので、そのこだわりを理解してくれることが重要。」（２０代女性）など、「似合っている＝個性に対する評価」と解釈をする声が多く寄せられました。
【５】「オシャレだね！」（１８票）
「センスに気づいてもらえると、気が合うのかもと思えてうれしい。」（２０代女性）という率直な声が挙がるなか、「オシャレな彼氏からオシャレだねと言われたら、『合格なんだ！』と思う。」（２０代女性）、「自分が選んだものを認めてくれた感じがする。」（２０代男性）など、「オシャレ＝能力に対する評価」と考える向きもあるようです。
【６】「普段とは違ったイメージで、すごくいいよ！」（２７票）
「いつもよりがんばったことに気づいてくれたんだなあと思う。」（２０代女性）、「特別にオシャレしてきたことがわかるのは、以前から自分をちゃんと見ていたという証拠。」（３０代女性）など、彼氏の自分に対する注目度を推し量るバロメータとして、このせりふを重視する声が目を引きました。
【７】「カワイイね！」（１２０票）
「カワイイって言われて、うれしくないわけがない。」（２０代女性）、「自信が持てます。」（２０代女性）、「遠まわしに言葉を選ぶより、単刀直入に言われるのがいい。」（２０代女性）、「何歳になっても『カワイイね！』と言われるとうれしい。」（３０代女性）と、やはり手放しで喜ぶ声が圧倒的です。さらに、「照れながら言ってほしい。」（１０代女性）、「できるだけさらっとお願いします。」（２０代女性）、「会ったとき、なるべく早めのタイミングで！」（３０代女性）と、声をかける状況についても、さまざまなこだわりがあるようです。
いかがでしたか？参考になりそうな褒め言葉の例はありましたか？番外編でもご紹介したように、女の子のタイプやキャラクターによって、ほかにもさまざまな褒め言葉が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】「そういうファッション好きかも！」
「自分のオシャレが相手好みだとうれしい。」（２０代女性）というオトメ心はもちろん大きな理由だと思いますが、「『素敵だね。』とか『かわいいね。』だと、彼氏が本当にいいと思っているのか不安なので。」（１０代女性）というように、お互いのことをまだよくわかっていない、恋の始まりの時期ならではの、相手の気持ちを慮る言い方がポイントのようです。
「素敵だなんて、なかなか言われる機会がないから。」（２０代女性）、「言ってくれた人まで素敵に見えてしまう。」（２０代女性）と、「素敵」という言葉の魔力に言及する人が目立ちます。「異性から、オシャレかどうかを評価されると、同性から言われるよりもナーバスになる。そういう意味で『素敵だね』という表現はパーフェクト。」（３０代女性）という含蓄ある意見も挙がりました。
【３】「素敵なスカートだね！（具体的に褒める）」
シンプルに「素敵だね！」と言うのに対して、「素敵な○○だね！」という表現は、どう印象が違うのでしょうか。こちらに票を入れた女の子の場合、「詳しく褒めてくれたほうが、『とりあえず言っとく』感がない。」（２０代女性）、「せっかくオシャレをしたのだから、何かしら感想がほしい。」（３０代女性）など、筋が通った理由が目立ちます。物事をはっきりさせてほしいタイプの女の子には、具体的に対象を示した褒め方がベターなのかもしれません。
【４】「似合っているよ！」（１０票）
「『かわいい』だけでは、服がかわいいのか似合っていて自分がかわいいのか、わからないから。」（２０代女性）という論理的な意見のほか、「個性を認めてもらえた感じがする。」（２０代女性）、「いつもこだわってオシャレしているので、そのこだわりを理解してくれることが重要。」（２０代女性）など、「似合っている＝個性に対する評価」と解釈をする声が多く寄せられました。
【５】「オシャレだね！」（１８票）
「センスに気づいてもらえると、気が合うのかもと思えてうれしい。」（２０代女性）という率直な声が挙がるなか、「オシャレな彼氏からオシャレだねと言われたら、『合格なんだ！』と思う。」（２０代女性）、「自分が選んだものを認めてくれた感じがする。」（２０代男性）など、「オシャレ＝能力に対する評価」と考える向きもあるようです。
【６】「普段とは違ったイメージで、すごくいいよ！」（２７票）
「いつもよりがんばったことに気づいてくれたんだなあと思う。」（２０代女性）、「特別にオシャレしてきたことがわかるのは、以前から自分をちゃんと見ていたという証拠。」（３０代女性）など、彼氏の自分に対する注目度を推し量るバロメータとして、このせりふを重視する声が目を引きました。
【７】「カワイイね！」（１２０票）
「カワイイって言われて、うれしくないわけがない。」（２０代女性）、「自信が持てます。」（２０代女性）、「遠まわしに言葉を選ぶより、単刀直入に言われるのがいい。」（２０代女性）、「何歳になっても『カワイイね！』と言われるとうれしい。」（３０代女性）と、やはり手放しで喜ぶ声が圧倒的です。さらに、「照れながら言ってほしい。」（１０代女性）、「できるだけさらっとお願いします。」（２０代女性）、「会ったとき、なるべく早めのタイミングで！」（３０代女性）と、声をかける状況についても、さまざまなこだわりがあるようです。
いかがでしたか？参考になりそうな褒め言葉の例はありましたか？番外編でもご紹介したように、女の子のタイプやキャラクターによって、ほかにもさまざまな褒め言葉が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）