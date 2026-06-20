「日本ハム４−３ソフトバンク」（１９日、エスコンフィールド）

これ以上やられるわけにはいかなかった。ベンチで勝利の瞬間を見届けた日本ハム・伊藤大海投手は、喜びを力強い拍手に込めた。６回４安打２失点、１０奪三振の力投でリーグ単独トップの８勝目。リーグ戦再開初戦、ソフトバンク戦今季９戦目の初勝利をもたらした１００球に、エースの意地が詰まっていた。

初回２死から近藤ら主軸を４者連続三振。１５０キロ前後の速球、左打者の外角へのスライダーなど変化球も精度良く操った。四回に一度逆転を許したが、六回はその逆転打を浴びた石塚から３球で１０個目の三振。「慎重になりすぎた部分がありましたが、最低限試合を作ることができてよかった」と、救援陣にバトンをつないだ。

自身もソフトバンクには今季２戦１１失点だった。天敵封じへ、今季ソフトバンクに４戦４勝の西武・高橋光らの投球を研究。「バッテリーでいろいろ考えてやった成果が出た」と加藤投手コーチ。交流戦序盤にはこの日の先発を決めていた新庄剛志監督の期待に応えた。

交流戦初戦の阪神戦では、今季初完封を飾ってチームを波に乗せた。また節目の一戦で責任を果たし「チーム全体でやるべきことをやって勝てた。大きい１勝かな。すごく士気の上がる勝ち方だった」とうなずいた。新庄監督は「明日も行きまっせー！！」と広報を通じてコメント。強敵としのぎを削るパの戦いで、幸先のいいリスタートを切った。