「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）

“節目”にリセットして好発進だ。リーグ戦再開初戦に１２安打９得点で大勝。ヤクルト・池山隆寛監督は「勝ちがつくっていうところは非常に大きいと思います」と笑みをたたえる。６月初の連勝で阪神と同率の首位に浮上した。

「何とか先制点につながればと思ったんですけど、（得点が）多めに入りました」。０−０の四回だ。集中打、２者連続犠飛。４安打のうち２本のバントヒットも絡めた。今季多用してこなかったバントも駆使して相手を揺さぶり、隙も突いた。一挙５点を奪う猛攻。「作戦のバントと犠飛が大きく有効につながってくれた」と納得顔だ。

交流戦は大苦戦し、特に今月に入って７連敗を喫するなど３勝９敗と大きく負け越した。６月中の“借金”を減らすことを決意した指揮官は「一つずつ差を縮めておかないといけない」と明言。行動や考え方は変えなかった。「いつも通りコーチ陣にお任せして、選手を信じて送り出しているだけ」。自らはベンチで満面の笑みを浮かべて支えた。これまでと同じ雰囲気づくりでチームをもり立てた。

神宮での連敗も４でストップさせた。本拠地では何度も傘が振られ、大盛り上がりだ。「神宮で交流戦はいい結果につながっていかなかったので、また明日もっていうところ」。息を吹き返したツバメ軍団。セ界での首位争いで逆襲をスタートさせる。