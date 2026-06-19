蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』メインビジュアル＆劇伴音楽が解禁 初回で“5人の誰か”が消える新事実も
蒼井優が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』（後10：00）が、7月10日にスタートする。放送開始に先立ち、メインビジュアルが解禁されたほか、「初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう」という新たな事実も明らかになった。さらに、U-NEXTとNetflixでの国内配信、Netflixでの世界配信も決定した。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり。TBSドラマで主演を担うのは本作が初となる。脚本は『silent』（2022年）などで知られる生方美久によるオリジナル作品で、演出は映画『花束みたいな恋をした』などを手掛けた土井裕泰が担当する。
本作は、蒼井演じる咲子を中心に、中島歩、高橋文哉、夏帆、松山ケンイチが出演。とある事故に巻き込まれた2組の夫婦を軸に、“喪失”と“再生”、そして隠された“愛”と“秘密”を描く物語だ。
今回公開されたメインビジュアルでは、“誰か”と抱き合う温もりの中にありながら、切なさや揺れ動く感情をにじませる咲子の表情に焦点を当てた。中島演じる樹生、高橋演じる直人、夏帆演じるあずさ、松山演じる充の姿も収められ、それぞれが抱える葛藤や、誰かを愛し信じようとする複雑な心情を表現している。
また、劇伴音楽を担当するのはharuka nakamura。劇場アニメ『ルックバック』の音楽でも知られるharuka nakamuraが、TBSドラマの音楽を手掛けるのは初となる。叙情的なピアノの旋律が作品世界を彩る。
さらに、これまで詳細が伏せられてきた5人の関係性について、「初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう」という新情報も発表された。“いなくなる”とは何を意味するのか、そしてその人物は誰なのか。物語の大きな鍵として注目を集めそうだ。
ストーリーは、ある夏の日に2組の夫婦が事故に巻き込まれるところから始まる。その出来事によって平穏だった日常は崩れ去り、愛する人が抱えていた“第3金曜日の秘密”が浮かび上がる。「第3金曜日」「行方不明」「Tシャツ」という謎めいたキーワードが物語を貫く。
なお、本作はU-NEXTで各話放送直後から配信。Netflixでは7月11日から国内配信がスタートし、その後、世界各国・地域で順次配信される。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり。TBSドラマで主演を担うのは本作が初となる。脚本は『silent』（2022年）などで知られる生方美久によるオリジナル作品で、演出は映画『花束みたいな恋をした』などを手掛けた土井裕泰が担当する。
今回公開されたメインビジュアルでは、“誰か”と抱き合う温もりの中にありながら、切なさや揺れ動く感情をにじませる咲子の表情に焦点を当てた。中島演じる樹生、高橋演じる直人、夏帆演じるあずさ、松山演じる充の姿も収められ、それぞれが抱える葛藤や、誰かを愛し信じようとする複雑な心情を表現している。
また、劇伴音楽を担当するのはharuka nakamura。劇場アニメ『ルックバック』の音楽でも知られるharuka nakamuraが、TBSドラマの音楽を手掛けるのは初となる。叙情的なピアノの旋律が作品世界を彩る。
さらに、これまで詳細が伏せられてきた5人の関係性について、「初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう」という新情報も発表された。“いなくなる”とは何を意味するのか、そしてその人物は誰なのか。物語の大きな鍵として注目を集めそうだ。
ストーリーは、ある夏の日に2組の夫婦が事故に巻き込まれるところから始まる。その出来事によって平穏だった日常は崩れ去り、愛する人が抱えていた“第3金曜日の秘密”が浮かび上がる。「第3金曜日」「行方不明」「Tシャツ」という謎めいたキーワードが物語を貫く。
なお、本作はU-NEXTで各話放送直後から配信。Netflixでは7月11日から国内配信がスタートし、その後、世界各国・地域で順次配信される。