『りゅうおうのおしごと！』ついに完結！最終巻7月発売 【白雪姫と竜王の結婚】あらすじ
人気ライトノベル『りゅうおうのおしごと！』の最終巻『りゅうおうのおしごと！21 〜白雪姫と竜王の結婚〜』が、7月15日に発売されることが決定した。あわせてカバーイラストが公開された。
【画像】結婚するの！公開された『りゅうおうのおしごと！』最終巻のイラスト
2015年9月から刊行された同作は、『のうりん』などを手がけた白鳥士郎氏の人気作品で、16歳にして将棋界の最強タイトル保持者『竜王』となった九頭竜八一のもとに押しかけてきた、小学生の雛鶴あいとの将棋ストーリー。突如始まった女子小学生との同居生活で、八一も失いかけていた熱いモノを取り戻していく。テレビアニメが2018年に放送された。
また、『りゅうおうのおしごと！21 〜白雪姫と竜王の結婚〜 完結記念メモリアルブック付き特装版』も発売。メモリアルブックには豪華な内容を収録し、「『りゅうおうのおしごと！』画集第2弾」、「ゲストイラスト集（切符先生、狐印先生、はねこと先生による描き下ろしゲストイラストも収録）」、「白鳥士郎先生×しらび先生完結記念対談」、「ラフ画公開＆制作秘話」、「書き下ろしSS」となっている。
■『りゅうおうのおしごと！21 〜白雪姫と竜王の結婚〜』あらすじ
公式戦に復帰した銀子は、それまでの不調が嘘のように白星を重ねていた。師匠の家で同居する八一との結婚も考え始めた矢先、二人の初のプロ公式戦が決まってしまう。
「結婚……する？」
「何だそのプロポーズは」
恋人であると同時に最大の敵。そんな関係に二人は戸惑い。「銀子ちゃんが月夜見坂さんみたいに話しやすかったらいいのに……」居酒屋で口にした八一のその一言が、強敵たちを再び呼び覚ます！
果たして白雪姫と竜王は無事に結婚式を挙げることができるのか！？あいは？ 天ちゃんは？ 桂香さんは！？ 浪速の熱血将棋ラノベ、笑って泣ける大団円！！
【画像】結婚するの！公開された『りゅうおうのおしごと！』最終巻のイラスト
2015年9月から刊行された同作は、『のうりん』などを手がけた白鳥士郎氏の人気作品で、16歳にして将棋界の最強タイトル保持者『竜王』となった九頭竜八一のもとに押しかけてきた、小学生の雛鶴あいとの将棋ストーリー。突如始まった女子小学生との同居生活で、八一も失いかけていた熱いモノを取り戻していく。テレビアニメが2018年に放送された。
■『りゅうおうのおしごと！21 〜白雪姫と竜王の結婚〜』あらすじ
公式戦に復帰した銀子は、それまでの不調が嘘のように白星を重ねていた。師匠の家で同居する八一との結婚も考え始めた矢先、二人の初のプロ公式戦が決まってしまう。
「結婚……する？」
「何だそのプロポーズは」
恋人であると同時に最大の敵。そんな関係に二人は戸惑い。「銀子ちゃんが月夜見坂さんみたいに話しやすかったらいいのに……」居酒屋で口にした八一のその一言が、強敵たちを再び呼び覚ます！
果たして白雪姫と竜王は無事に結婚式を挙げることができるのか！？あいは？ 天ちゃんは？ 桂香さんは！？ 浪速の熱血将棋ラノベ、笑って泣ける大団円！！
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