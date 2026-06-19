チュニジア戦では先発で見たいと思うベンチメンバーランキング！ 2位「長友佑都」を抑えた1位は？
サッカー日本代表は6月14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け。21日には第2戦でチュニジア代表との重要な一戦に臨みます。
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、チュニジア戦では先発で見たいと思うベンチメンバーランキングの結果をご紹介します。
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2位は、豊富な経験を誇るベテラン長友佑都選手です。ピッチ内外で発揮される存在感と安心感への期待が集まりました。粘り強い守備でチームを引き締め、若手を鼓舞するリーダーシップを求める声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「やっぱり存在感があって、安心感があるので」（40代女性／沖縄県）
「１対１の強さと粘り強い守備で、試合の立ち上がりから相手のキーマンを潰してほしいから」（40代女性／埼玉県）
「いぶし銀のプレイでほかの選手を鼓舞してほしい」（40代男性／兵庫県）
1位に輝いたのは、オランダ戦の活躍が記憶に新しい伊東純也選手です。スピードと突破力で攻撃に勢いを与えたプレーから、先発から見たいという声が集まりました。守備を固めてくるチュニジア相手に、縦への推進力で守備陣形を崩す役割を期待されています。
▼回答者コメント
「オランダ戦では途中出場ながらスピードと突破力で攻撃に勢いを与え、相手守備陣に大きなプレッシャーをかけていたから」（40代男性／大阪府）
「守備が堅いチームなので走りで崩して欲しいから」（30代女性／千葉県）
「チュニジアは組織的なブロックを組んで自陣を固めてくることが予想されます。このような相手に対し、試合の序盤から伊東選手の圧倒的な縦への推進力とスピードがあれば、力技で相手の守備陣形を切り裂くことができます」（40代女性／岡山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月15日、全国10〜70代の男女300人を対象に、ワールドカップに関するアンケートを実施しました。その中から、チュニジア戦では先発で見たいと思うベンチメンバーランキングの結果をご紹介します。
2位：長友佑都／57票
2位は、豊富な経験を誇るベテラン長友佑都選手です。ピッチ内外で発揮される存在感と安心感への期待が集まりました。粘り強い守備でチームを引き締め、若手を鼓舞するリーダーシップを求める声が多く寄せられています。
▼回答者コメント
「やっぱり存在感があって、安心感があるので」（40代女性／沖縄県）
「１対１の強さと粘り強い守備で、試合の立ち上がりから相手のキーマンを潰してほしいから」（40代女性／埼玉県）
「いぶし銀のプレイでほかの選手を鼓舞してほしい」（40代男性／兵庫県）
1位：伊東純也／58票
1位に輝いたのは、オランダ戦の活躍が記憶に新しい伊東純也選手です。スピードと突破力で攻撃に勢いを与えたプレーから、先発から見たいという声が集まりました。守備を固めてくるチュニジア相手に、縦への推進力で守備陣形を崩す役割を期待されています。
▼回答者コメント
「オランダ戦では途中出場ながらスピードと突破力で攻撃に勢いを与え、相手守備陣に大きなプレッシャーをかけていたから」（40代男性／大阪府）
「守備が堅いチームなので走りで崩して欲しいから」（30代女性／千葉県）
「チュニジアは組織的なブロックを組んで自陣を固めてくることが予想されます。このような相手に対し、試合の序盤から伊東選手の圧倒的な縦への推進力とスピードがあれば、力技で相手の守備陣形を切り裂くことができます」（40代女性／岡山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)