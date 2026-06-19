筑波大から欧州移籍のFW内野航太郎、水戸にレンタル加入「再び茨城の地でプレーできること、大変嬉しく思います」
水戸ホーリーホックは19日、ブレンビー(デンマーク1部)からFW内野航太郎(22)が期限付き移籍加入することを発表した。期間は2027年6月30日までとなる。
内野は筑波大3年生だった昨年夏に同大学サッカー部を退部してブレンビーに加入。ただデンマークリーグでは5試合の出場にとどまり、今年3月にヴィッセル神戸へ期限付き移籍していた。神戸ではJ1百年構想リーグ3試合に出場。神戸を通じて「この期間で、日本トップのクラブ、選手の基準に触れ、J1百年構想リーグ優勝をチームの一員として経験できたことは、自分にとって大きな財産です」などとコメントしている。
水戸を通じては以下のように伝えている。
「この度、水戸ホーリーホックに加入することになりました。内野航太郎です。今回の移籍に際し、尽力してくださったすべての方々に感謝いたします。再び茨城の地でプレーできること、大変嬉しく思います。結果で示せるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」
内野は筑波大3年生だった昨年夏に同大学サッカー部を退部してブレンビーに加入。ただデンマークリーグでは5試合の出場にとどまり、今年3月にヴィッセル神戸へ期限付き移籍していた。神戸ではJ1百年構想リーグ3試合に出場。神戸を通じて「この期間で、日本トップのクラブ、選手の基準に触れ、J1百年構想リーグ優勝をチームの一員として経験できたことは、自分にとって大きな財産です」などとコメントしている。
水戸を通じては以下のように伝えている。
「この度、水戸ホーリーホックに加入することになりました。内野航太郎です。今回の移籍に際し、尽力してくださったすべての方々に感謝いたします。再び茨城の地でプレーできること、大変嬉しく思います。結果で示せるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」