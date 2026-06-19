筑波大から欧州移籍のFW内野航太郎、水戸にレンタル加入「再び茨城の地でプレーできること、大変嬉しく思います」

筑波大から欧州移籍のFW内野航太郎、水戸にレンタル加入「再び茨城の地でプレーできること、大変嬉しく思います」