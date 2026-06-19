ニューストップ > 車ニュース > ＧＴマシンを間近で見られてサーキット観戦デビューにも最適な体験イ… ＧＴマシンを間近で見られてサーキット観戦デビューにも最適な体験イベントやります！ お得情報満載な「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!!」を2026年もスーパーオートバックス２店舗で開催 ＧＴマシンを間近で見られてサーキット観戦デビューにも最適な体験イベントやります！ お得情報満載な「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!!」を2026年もスーパーオートバックス２店舗で開催 2026年6月19日 19時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 2025年シーズンを締めくくる最終戦は絶対に見逃せない！ SUPER GT第８戦もてぎラウンドを見に「サーキットに行こう!!」 チャンピオンは誰の手に？ SUPER GT第７戦オートポリスは生で見るしかない！ 松田次生選手と大津弘樹選手によるぶっちゃけトーク炸裂に会場騒然!? 「SUPER GT EXPERIENCE サーキットに行こう!! in スーパーオートバックス・仙台泉加茂」が面白すぎた 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線