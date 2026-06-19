アメリカ代表の指揮官マウリシオ・ポチェッティーノはオーストラリア代表を警戒しているようだ。米『ESPN』が報じている。



初戦パラグアイ代表相手に4-1で快勝を飾ったアメリカ代表は第2戦でオーストラリアと戦う。オーストラリアは初戦、強豪トルコ相手に2-0で勝利しており、特にトルコの豪華攻撃陣を完封した守備と、高速カウンターは世界を驚かせた。



ポチェッティーノもオーストラリアの初戦のパフォーマンスを讃えており、この第2戦で勝利を収める難しさを語っている。





「彼らは非常にアグレッシブなチームだ。組織力も素晴らしい。トルコが決定機を含めてチャンスを作るのに苦労していたことからも、それがよく分かる。そしてボールを奪った瞬間、一気に前へ出ていく選手たちがいる。切り替えが非常に速く、トランジションの鋭さも持っている」またポチェッティーノはオーストラリア代表の指揮官トニー・ポポヴィッチの手腕も讃えており、同監督がチームに浸透させたメンタリティを高く評価しているという。「私にとって印象的なのは、そのメンタリティだ。それは監督の考え方によるものだと思う。彼とは話をしたことがあるが、本当に尊敬しているし、とても好感を持っている。彼はチームに素晴らしいメンタリティを植え付けている。自分たちのやっていることを心から信じているチームと戦うのは非常に難しいものだ」初戦で好パフォーマンスを披露したアメリカとオーストラリアの一戦は、激戦必至の好カードだ。勝利したチームはGL突破へ大きく前進するだけに、両者にとって極めて重要な一戦となるが、勝利を手にするのはどちらのチームだろうか。