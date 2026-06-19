トルコを撃破したオーストラリアの“堅守速攻”は要注意？ アメリカ代表指揮官ポチェッティーノは警戒を強める 「彼らはアグレッシブで、組織的」
アメリカ代表の指揮官マウリシオ・ポチェッティーノはオーストラリア代表を警戒しているようだ。米『ESPN』が報じている。
初戦パラグアイ代表相手に4-1で快勝を飾ったアメリカ代表は第2戦でオーストラリアと戦う。オーストラリアは初戦、強豪トルコ相手に2-0で勝利しており、特にトルコの豪華攻撃陣を完封した守備と、高速カウンターは世界を驚かせた。
ポチェッティーノもオーストラリアの初戦のパフォーマンスを讃えており、この第2戦で勝利を収める難しさを語っている。
またポチェッティーノはオーストラリア代表の指揮官トニー・ポポヴィッチの手腕も讃えており、同監督がチームに浸透させたメンタリティを高く評価しているという。
「私にとって印象的なのは、そのメンタリティだ。それは監督の考え方によるものだと思う。彼とは話をしたことがあるが、本当に尊敬しているし、とても好感を持っている。彼はチームに素晴らしいメンタリティを植え付けている。自分たちのやっていることを心から信じているチームと戦うのは非常に難しいものだ」
初戦で好パフォーマンスを披露したアメリカとオーストラリアの一戦は、激戦必至の好カードだ。勝利したチームはGL突破へ大きく前進するだけに、両者にとって極めて重要な一戦となるが、勝利を手にするのはどちらのチームだろうか。