杉咲花、ベールからそばかすのぞかせ『フィガロジャポン』表紙に登場 新境地に挑む有村架純の“ターニングポイント”も
俳優・杉咲花が、きょう19日発売『フィガロジャポン』8月号（CCCメディアハウス）の表紙を飾る。杉咲は、同誌の「ティファニーと内なるきらめき」と題したカバーストーリーにも登場し、洗練されたティファニージュエリーを身にまとい、そばかすをのぞかせた圧巻のビジュアルを披露する。
【写真】ジャケットスタイルで登場する有村架純
占い特集では、第一線を走り続ける俳優・有村架純にフォーカスした企画「星読みyujiが解く、有村架純のターニングポイント」を掲載。自然体の演技と唯一無二の透明感で数々の作品を彩ってきた有村だが、同日公開の最新作・映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、自身初となる「母親にして犯罪者」という難役に挑戦している。新境地を開拓し、これまでにない新たな表情を見せる有村の運命のバイオリズムを、星読みヒーラー・yujiが星の配置から深く読み解いていく。
そのほか、混沌とした時代を乗りこなすための開運コンテンツが多数集結。袋とじ付録の「石井ゆかりの星占いスペシャル」では、2026年下半期のキーワードである「固定」をテーマに運勢を解説する。また、星ひとみの天星術では、丙午（ひのえうま）にあたる今年の「馬が暴走するような強いエネルギー」を乗りこなす心得を伝授するほか、AZの数秘術ではAI時代における人間力と新たな物語の幕開けを考察する。
好評連載「FIGARO HOMME 彼との瞬間」にはtimelesz・佐藤勝利が登場し、「佐藤勝利を作る、30のこと」と題したインタビューを展開するなど、カルチャーからファッションまで見どころ満載の1冊となっている。
【写真】ジャケットスタイルで登場する有村架純
占い特集では、第一線を走り続ける俳優・有村架純にフォーカスした企画「星読みyujiが解く、有村架純のターニングポイント」を掲載。自然体の演技と唯一無二の透明感で数々の作品を彩ってきた有村だが、同日公開の最新作・映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、自身初となる「母親にして犯罪者」という難役に挑戦している。新境地を開拓し、これまでにない新たな表情を見せる有村の運命のバイオリズムを、星読みヒーラー・yujiが星の配置から深く読み解いていく。
好評連載「FIGARO HOMME 彼との瞬間」にはtimelesz・佐藤勝利が登場し、「佐藤勝利を作る、30のこと」と題したインタビューを展開するなど、カルチャーからファッションまで見どころ満載の1冊となっている。