台湾の電子書籍ストア「台湾BOOK☆WALKER」が主催するグローバルイラストコンテスト「店長創作祭イラストコンテスト」が開催される。

【画像】イラストレーター・凱子包

本コンテストは、台湾をはじめとする世界中の新人クリエイターの発掘を目的としたもの。応募対象は全世界のすべてのクリエイターで、経験は不問となる。応募期間は2026年6月20日から7月20日まで。

審査員は、台湾の人気イラストレーター・凱子包と「台湾BOOK☆WALKER」運営チームが務める。受賞者には賞金のほか、「台湾BOOK☆WALKER」や協賛の「CLIP STUDIO PAINT」（セルシス）内で使用可能なポイントが贈呈される。さらに受賞作品は、「台湾BOOK☆WALKER」限定のデジタル画集に掲載される。

「台湾BOOK☆WALKER」は、台灣漫讀股份有限公司が2016年より運営する電子書籍ストア。台湾における電子書籍市場のパイオニアとして、日本のマンガやライトノベルの繁体字版を中心に、台湾現地の出版社作品や同人誌など、幅広いジャンルの電子書籍を配信している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）