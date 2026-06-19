viviONのVTuberグループ「ゆうぎり高校」は、所属メンバーの運命メイナさん、天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、篠崎シャノンさん、宮霧りりいさんら5名の初配信リレーを本日6月19日19時より実施する。

「ゆうぎり高校」は多彩な特技やスキル、尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグループ。なぜかあおぎり高校側からは”パチモン”扱いでいじられているが、ゆうぎり高校は同社のバーチャルクリエイターコミュニティ「VHS City」に参加するあおぎり高校の姉妹グループとなる。

6月16日以降各メンバーのデビュー動画や「あおぎり高校」のエッセンスを強く感じるショート動画の投稿などが行なわれていた。デビュー配信は各枠30分ずつとなり、19時より天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、宮霧りりいさん、篠崎シャノンさん、運命メイナの順で実施される。

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