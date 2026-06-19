”パチモン高校”返上なるか。「ゆうぎり高校」初配信リレーが6月19日19時よりスタート！
【初配信リレー】 6月19日19時～
viviONのVTuberグループ「ゆうぎり高校」は、所属メンバーの運命メイナさん、天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、篠崎シャノンさん、宮霧りりいさんら5名の初配信リレーを本日6月19日19時より実施する。
「ゆうぎり高校」は多彩な特技やスキル、尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグループ。なぜかあおぎり高校側からは”パチモン”扱いでいじられているが、ゆうぎり高校は同社のバーチャルクリエイターコミュニティ「VHS City」に参加するあおぎり高校の姉妹グループとなる。
6月16日以降各メンバーのデビュー動画や「あおぎり高校」のエッセンスを強く感じるショート動画の投稿などが行なわれていた。デビュー配信は各枠30分ずつとなり、19時より天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、宮霧りりいさん、篠崎シャノンさん、運命メイナの順で実施される。
▽19:00～ 天羅洲テラス 初配信枠https://t.co/hhO9Eqa36s- ゆうぎり高校職員室【公式】 (@YugiriHS) June 18, 2026
▽19:30～ LN_へるぷ.exe 初配信枠https://t.co/L9ndzOESer
▽20:00～ 宮霧りりい 初配信枠https://t.co/rcqhaHwfIW
▽20:30～ 篠崎シャノン 初配信枠https://t.co/rPxKjfN0of
▽21:00～ 運命メイナ 初配信枠https://t.co/S4YRF165Rv
【パチモン高校の新人VTuber5人にキャラデザだけで同期の名前当てさせてみた【ゆうぎり高校】】
パチモン高校？ https://t.co/07vlcapaiG- あおぎり高校職員室【公式】 (@AogiriHS) June 15, 2026