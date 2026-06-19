【どこでもいっしょ × 猫部：新作グッズ】 6月18日 販売開始

フェリシモは、オリジナル猫グッズを展開する「猫部」とお話しゲーム「どこでもいっしょ」がコラボレーションした新作グッズを発売した。

今回の新作グッズには、同作に登場する「トロ」と仲間たちをモチーフに、家でも外でもトロたちとの暮らしを満喫できるアイテムが登場。トロをほぼ等身大（約1m）で再現した「布団収納ケース」やシックなデザインの「モノトーンスカート」、猫耳が可愛い「コインポケット付き二つ折り財布」など全7商品がラインナップされている。

また、期間限定でオリジナルポストカードがもらえるキャンペーンも実施。なお、販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と里親探し活動、野良猫の過剰繁殖防止活動、災害時の動物保護活動などに活用される。

トロのほぼ等身大布団収納ケース（価格：14,845円）

トロと仲間たちのモノトーンスカート（価格：7,589円）

トロたちの好物デザイン靴下（価格：1,759円）

トロたちの猫耳コインポケット付き二つ折り財布（価格：4,399円）

トロがひょっこり ニット編みポシェット（価格：3,629円）

トロたちのぬいぐるみペンケース（価格：3,189円）

トロとポケピたちのわいわい手帳シールセット（価格：1,429円）

オリジナルポストカード

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) FELISSIMO All Rights Reserved.

