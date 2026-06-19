【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.1.1）】 6月19日 配信

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.1.1）を6月19日に配信開始した。

今回のアップデートはゲーム内で発生していた不具合解消を目的とするもの。以下、2点の問題が修正される。

【修正内容】 ステージ上の配置アイテム数が一定数を超えると、問題が発生することがある カメラで「さつえい」する時にエモートを再生すると、メタモンの表情が変わらないことがある

なお、オンライン要素を遊ぶためには最新の更新データが必要。ローカル通信で遊ぶ場合は、いっしょに遊ぶ人と更新データのバージョンを揃える必要がある。

□「更新データ（Ver.1.1.1）配信のお知らせ」のページ

(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・ Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

