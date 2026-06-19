リバプール、契約解除条項発動で争奪戦制す!! スペイン代表FWムニョスを6年契約で獲得!!
リバプールは18日、オサスナのスペイン代表FWビクトル・ムニョスの獲得を発表した。
2003年7月12日生まれの22歳はバルセロナやレアル・マドリーの下部組織に所属し、24-25シーズンにR・マドリーのトップチームデビューを飾った。翌25-26シーズンにオサスナに移籍すると、ブレイクを果たし、ラ・リーガ34試合6得点を記録。そして、26年3月にスペイン代表デビューを飾ると、北中米W杯メンバー入りを果たした。
ムニョスに対しては、ニューカッスルが獲得間近と報じられていたが、名乗りを上げたリバプールが4000万ユーロ(約74億円)に設定されている契約解除条項を発動。ニューカッスルだけでなく、マンチェスター・Uやレバークーゼンも関心を寄せていたムニェスの争奪戦を制し、6年契約を締結することなった。
2003年7月12日生まれの22歳はバルセロナやレアル・マドリーの下部組織に所属し、24-25シーズンにR・マドリーのトップチームデビューを飾った。翌25-26シーズンにオサスナに移籍すると、ブレイクを果たし、ラ・リーガ34試合6得点を記録。そして、26年3月にスペイン代表デビューを飾ると、北中米W杯メンバー入りを果たした。
ムニョスに対しては、ニューカッスルが獲得間近と報じられていたが、名乗りを上げたリバプールが4000万ユーロ(約74億円)に設定されている契約解除条項を発動。ニューカッスルだけでなく、マンチェスター・Uやレバークーゼンも関心を寄せていたムニェスの争奪戦を制し、6年契約を締結することなった。