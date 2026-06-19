全5グレード展開へ―最高級モデルとは？

「シビック」は、ホンダが1972年に発売した歴史あるモデルです。ホンダが掲げる「人中心」の思想のもと開発され、爽快な走りと日常での使いやすさを両立しながら、半世紀以上にわたって世界中で支持されてきました。

現行モデルは2021年に登場した11代目で、「親しみやすさと特別な存在感」をコンセプトに開発されています。

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そんなシビックが、2026年6月5日にマイナーチェンジモデルとして発売されました。今回の改良における最大のトピックは、新たなスポーティグレード「e：HEV RS」の追加です。

これによりラインナップは、ハイブリッドモデルのe：HEV（LX・EX・RS）とガソリンモデル（EX・RS）を合わせた全5グレード構成となりました。

また、全グレード共通の変更点として後席USBポートを追加。さらに、e：HEV EXおよびガソリンEXにはステアリングヒーターも標準装備されています。

なかでも新設定のe：HEV RSは、シビック全グレードのなかで最も走りを重視した仕様です。

「プレリュード」に続いてホンダ独自の新制御技術「Honda S＋ Shift」をシビックとして初搭載し、ハイブリッド車でありながら、有段変速機のようなダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールを実現。エンジンサウンドや制御もシビック専用にチューニングされています。

エクステリアでは、ヘッドライトリング、バンパーロアグリルガーニッシュ、シャークフィンアンテナをグロスブラックで統一し、フロントとリアには専用RSエンブレムを装着。

18インチアルミホイールにはマットベルリナブラック仕上げを採用し、精悍な印象を高めています。

インテリアは、Dシェイプステアリングにレッドステッチを施したほか、メタル製パドルシフトやレッドステッチ入りコンビシートを採用。

さらに、エアコンアウトレットやドア加飾にはレッドピンストライプを追加し、スポーティさと上質感を演出しています。

足回りにはRS専用セッティングのサスペンションを採用。Honda S＋ Shiftとの組み合わせによって、高揚感あるドライビングフィールを追求しました。

装備面では、BOSEプレミアムサウンドシステム（12スピーカー）、10.2インチデジタルグラフィックメーター、ワイヤレス充電器も標準装備しています。

ボディサイズは全長4560mm×全幅1800mm×全高1415mm、ホイールベースは2735mm。車両重量は1470kgです。

パワートレインには、2.0リッター直噴アトキンソンサイクルエンジンと2モーター式ハイブリッドシステムを搭載。

エンジン最高出力141PS・最大トルク182Nm、モーター最高出力184PS・最大トルク315Nmを発揮します。トランスミッションは電気式無段変速機（e-CVT）、駆動方式はFFです。

燃費性能はWLTCモードで24.0km／L、郊外モードでは27.3km／Lを実現。スポーティな走りと高効率を両立している点も特徴です。

なお価格（消費税込）は、e：HEV RSが465万9600円と、シリーズ最上位モデルとして設定されています。

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今回追加されたe：HEV RSは、シビックが培ってきた走りの楽しさに、ハイブリッド技術による高効率と新たなスポーツ性能を融合したモデルです。

シビックらしい爽快なドライビングを求めるユーザーにとって、注目の1台といえるでしょう。