カーテンレールの上で猫さんたちがまさかの鉢合わせ！「え、その方法選ぶ！？」と思わず呟いてしまう豪快な解決策に、つい笑ってしまいます！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で13万表示を突破し、「うわぁお上手！」「可愛い譲り合い」といったコメントが寄せられました。

【動画：カーテンレールで鉢合わせた２匹の猫→どうするのか見ていたら…驚きの『解決策』】

カーテンレール上で鉢合わせた時は、こうするにゃ！

Xアカウント「yo.ke.na」に投稿されたのは、カーテンレールの上で鉢合わせる「マロン」くんと「テス」くんの様子。どうやらお互いに逆方向へ行きたいようで、互いに後ろに下がるという選択肢はなさそうだったといいます。どちらも譲る気がないのが、可愛らしくてたまりません。

どうしても前に進みたいマロンくんは、ここで強硬策に。テスくんに前かがみになってもらうと、なんとテスくんの体を上から跨ぐようにして進もうとしたそうです。狭いカーテンレールの上で上手くすれ違えるのでしょうか…？

テスくんにかがんでもらい、慎重に歩を進めるマロンくん。さすがの猫さんでも難しいのか、時折2匹とも足を踏み外しそうになっていたそう。ただ、普段仲良しなマロンくん・テスくんの見事な連携により、何とかすれ違うことに成功したそうです。2匹とも、お見事！

お互い1歩も譲らない解決策にX民も爆笑

「どちらかが譲る」という選択肢は1mmもなく、「互いに突っ切る」ことで難所を乗り切ったマロンくん・テスくん。どちらかが譲った方が良さそうに思ってしまいますが、普段から仲が良い2匹だからこそできるパワープレイなのでしょう。互いの運動神経を信頼し合っているからこその成功ですね！

上手く回避するマロンくん・テスくんの姿にX民からは「うちもたまにありますが、気が弱い子が降りてます どうしてもいきたい2匹に笑えました」「落ちかけてる かわいい」「やはりグレーちゃんズかわゆ♡」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「yo.ke.na」では、マロンくん・テスくんのほかに、一緒に暮らす「ウォル」ちゃんの姿も投稿されており、三者三葉の姿を見ることができます。

マロンくん、テスくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「yo.ke.na」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。