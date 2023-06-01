27インチ液晶モデル「Lenovo Legion 27U-15 モニター」（67EBGAC1JP）

Amazonにて、Lenovoのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は6月21日23時59分まで。

今回、応答速度0.03ms(GtG）、最大リフレッシュレート280Hzに対応する、解像度QHD（2,560×1,440）を備えた26.5インチ有機ELモデル「Lenovo Legion Pro 27Q-15 モニター」（67EAGACBJP）と、応答速度1ms(GtG）、リフレッシュレート160Hz（4K解像度時）に対応する、解像度4K UHD（3,840×2,160）を備えた27インチ液晶モデル「Lenovo Legion 27U-15 モニター」（67EBGAC1JP）がお買い得価格でラインナップされている。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

26.5インチ有機ELモデル「Lenovo Legion Pro 27Q-15 モニター」（67EAGACBJP）

27インチ液晶モデル「Lenovo Legion 27U-15 モニター」（67EBGAC1JP）