9頭身美女・斎藤恭代がグラビア引退！ラスト映像作品がBD・DVDで同時発売決定

【斎藤恭代 ラストグラビアDVD】バリ島で撮り下ろした最後のグラビア映像作品「君の名は永遠」2026年7月25日(土)発売！

圧倒的な9頭身美女・斎藤恭代の集大成。渾身のラストグラビアDVDは全編バリ島ロケで贈る美しさと感動の映像作品！

グラビア映像メーカーの株式会社MERAは、斎藤恭代のラストグラビア映像作品『君の名は永遠』のDVDおよびBlu-rayを2026年7月25日に発売する。

MERA008 君の名は永遠 斎藤恭代 DVDジャケット

ミス・アース・ジャパン2017、さらにグラビア・オブ・ザ・イヤー2024でグランプリに輝いた彼女が、グラビア活動の節目として選んだ本作。圧倒的な9頭身ボディを誇る彼女の集大成であり、今後のタレント・俳優活動への門出を飾る特別な作品だ。

斎藤恭代 ©株式会社MERA

舞台はインドネシア・バリ島。エメラルドグリーンの海や豊かな大自然、伝統的な寺院など、幻想的なロケーションの中で彼女の魅力を余すことなく捉えた。

斎藤恭代 ©株式会社MERA

今回は要望の多かったBlu-ray版も同時発売。Blu-ray版限定として1チャプターが追加された特別仕様。至高の栄冠を手にしてきた彼女の、美しさと感動が詰まった渾身の映像を見届けたい。

斎藤恭代さんコメント

「DVDを通して私を知ってくださった方、応援してくださるようになった方、そしてこれまで出会ってくださったすべての皆様に心から感謝しています。

グラビア映像活動の最後を、こんなにも美しいバリ島で撮影できたことをとても幸せに思います！

でも、これは悲しい終わりではありません。私にとっては、次の夢へ向かうための前向きな卒業です。DVD作品は一区切りとなりますが、グラビアのお仕事は誌面や写真を通して、皆様にお届けしていきたいと思っています。そして、テレビやドラマ、映画など、映像作品の中で動いている私ももっとたくさんお届けできるように、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

これまでの感謝を込めて、今の私にできるすべてをこの作品に詰め込みました。この作品が、皆様への恩返しになれば嬉しいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら幸いです！」

発売記念イベント開催決定！

発売を記念して、2026年8月2日(日)にリリースイベントの開催を予定しております。

詳細は後日、公式サイト等にてお知らせいたします。