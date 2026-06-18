元Popteenモデルの日本人K-POPアイドル、浅草に降臨！際立つ美貌に「2度見するって」「オーラやば」の声

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、東京・浅草に降臨した。

ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、「浅草」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ツキ、浅草に降臨！「2度見するって」「オーラやば」

公開された写真には、東京・浅草を散策するツキの姿が収められている。ホワイトのノースリーブトップスにお団子ヘアを合わせた爽やかなスタイリングで、透明感あふれるビジュアルを披露。洗練されたオーラで視線を独占した。

投稿を見たファンからは「2度見するって」「オーラやば」「美しすぎる…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ツキInstagram）

なお、ツキが所属するBilllieは、去る5月6日に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースした。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。