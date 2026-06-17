約30年ぶり『大相撲パリ公演』横綱・大の里が出場、外国人ファンと交流も【新潟】
フランスで行われた『大相撲パリ公演』に海洋高校出身の横綱・大の里が出場しました。外国人のファンとも交流し、元気な姿を見せました。
6月10日、羽田空港には多くの力士の姿が。約30年ぶりの大相撲パリ公演に向けて出発。そのなかに糸魚川市の海洋高校出身、横綱・大の里の姿もありました。
■横綱 大の里(26)
「(フランスに)行ったことないので本当に楽しみ。相撲の良さ・相撲というものを海外の皆さんに知ってもらえる良い機会だと思うので、お客さんも多いと思うので喜んでくれたらうれしい。」
到着した花の都『パリ』。横綱・豊昇龍とともに、エッフェル塔を訪れた大の里。
■横綱 大の里(26)
「パリに来たという感じがしますね。」
両横綱の登場に外国人も興味津々。写真撮影に応じる場面も。そして、なぜか手にはフランスパン。エッフェル塔をバックにがぶり！
ただ、大の里が食べたかったのは･･･。
■横綱 大の里(26)
「クロワッサンを食べたかった。」
するとー
■記者
「クロワッサンもあります、お土産に。」
念願のクロワッサンをゲット。フランスの食を楽しみました。
■横綱 大の里(26)
「エッフェル塔もあるしいろいろな観光地がいっぱいあるので、観光して(パリを)楽しみながらまた相撲もがんばっていきたい。」
迎えた、パリ公演の初日－
会場の前に集う力士たち。1万人を超える観客の前で、大の里は横綱として力強い土俵入りを披露しました。
パリ公演は2日間、取り組みはトーナメント方式で行われました。大の里は上位進出とはならず･･･ただケガの回復を感じさせる動きを見せました。千秋楽は、初日に優勝した大関・琴櫻と2日目に優勝した横綱・豊昇龍が戦い、琴桜の総合優勝で幕を閉じました。
■横綱 大の里(26)
「しっかりと帰ってきて稽古をして、7月場所に向けてしっかり頑張りたい。」
パリを沸かせた大の里、次は7月場所での復活を目指します。
6月10日、羽田空港には多くの力士の姿が。約30年ぶりの大相撲パリ公演に向けて出発。そのなかに糸魚川市の海洋高校出身、横綱・大の里の姿もありました。
■横綱 大の里(26)
「(フランスに)行ったことないので本当に楽しみ。相撲の良さ・相撲というものを海外の皆さんに知ってもらえる良い機会だと思うので、お客さんも多いと思うので喜んでくれたらうれしい。」
到着した花の都『パリ』。横綱・豊昇龍とともに、エッフェル塔を訪れた大の里。
■横綱 大の里(26)
「パリに来たという感じがしますね。」
両横綱の登場に外国人も興味津々。写真撮影に応じる場面も。そして、なぜか手にはフランスパン。エッフェル塔をバックにがぶり！
ただ、大の里が食べたかったのは･･･。
■横綱 大の里(26)
「クロワッサンを食べたかった。」
するとー
■記者
「クロワッサンもあります、お土産に。」
念願のクロワッサンをゲット。フランスの食を楽しみました。
■横綱 大の里(26)
「エッフェル塔もあるしいろいろな観光地がいっぱいあるので、観光して(パリを)楽しみながらまた相撲もがんばっていきたい。」
会場の前に集う力士たち。1万人を超える観客の前で、大の里は横綱として力強い土俵入りを披露しました。
パリ公演は2日間、取り組みはトーナメント方式で行われました。大の里は上位進出とはならず･･･ただケガの回復を感じさせる動きを見せました。千秋楽は、初日に優勝した大関・琴櫻と2日目に優勝した横綱・豊昇龍が戦い、琴桜の総合優勝で幕を閉じました。
■横綱 大の里(26)
「しっかりと帰ってきて稽古をして、7月場所に向けてしっかり頑張りたい。」
パリを沸かせた大の里、次は7月場所での復活を目指します。