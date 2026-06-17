週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「カグラバチ」(作者・外薗健氏)が17日、作品の公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。29日発売号から、一定期間、休載になることを伝えた。



【写真】アニメ化も決まった人気漫画「カグラバチ」

カグラバチは2023年から連載がスタートしたバトルアクション漫画。既刊11巻を数え、来年4月からはシリーズ初のアニメ化が決定している。



17日の発表では「外薗先生は執筆継続の意向をお持ちでしたが、協議を重ねた結果、今後安定した形で作品をお届けするため、一定期間お休みいただくことといたしました」と協議の上で休載を伝えた。連載の再開時期については「8月頃を予定しています」と記している。休載の理由については記されなかった。



作者の外薗氏について、今年5月15日に同公式Xで「週刊少年ジャンプ25号(5月18日売)に掲載予定でした『カグラバチ』は、作者急病により休載となります」と体調不良が伝えられている。また今月4日にも休載が報告されるなど、休載が続いていた。



この報告にネット上では「無理して描き続けるより、しっかり休んで万全の状態で戻ってきてくれる方が嬉しいです」「先生の健康が何よりも大事です」「今後一生読めなくなるほうが嫌なのでちゃんと療養してほしい」と、外薗氏に向けて心配の声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）