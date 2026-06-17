お迎え当時は、先住犬の半分くらいのサイズしかなかった子犬さん。2年が経過すると…同じ場所で撮影された写真で伝わってくる驚きの成長っぷりが話題になっているのです。

さすが大型犬…！凄まじい成長を捉えた光景は記事執筆時点で46.9万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：先輩犬の『半分以下のサイズ』だった後輩子犬→2年後、同じ場所で撮影したら…衝撃的な『成長速度』】

先住犬の『半分以下のサイズ』だった子犬→2年後…

Xアカウント『@CEDRIC_mztm』に投稿されたのは、衝撃の成長ビフォーアフター。

弟ロットワイラー「タイカン」くんがお迎えされたのは、約2年前。

衝撃の『成長ビフォーアフター』に反響

お迎え当時は、兄のバーニーズマウンテンドッグ「セドリック」くんの半分以下、3分の1程のサイズしかなかったのだといいます。

車内でお行儀よく並ぶと、その体格差は一目瞭然。腕の太さも、麻呂眉も、お口から出たピンクの舌も…何もかもが『倍以上』のサイズ差がある光景はまさに圧巻。

しかし、2年が経過すると…。

すっかりセドリックくんと同じくらいの立派な体格へと成長されたタイカンくん。麻呂眉も、艶々なお鼻も、ピンクの舌も…大好きなお兄ちゃんと同じくらいのサイズに成長したそう。

飼い主さん曰く、実際はまだ少しセドリックくんの方が大きいそうですが、ロットワイラーとしては大きく立派に成長されたというタイカンくん。

まさに圧巻、大型犬ならではといえる凄まじい成長っぷりは多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「こんなに大きくなるんですね！」「デカ犬最高！」「さすがの成長」「大型犬の成長って凄まじいな」「大きくなったー！」「お顔がそっくり」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

大迫力！ギャップに溢れた大型犬兄弟の日常

体の大きさも相まって、迫力満点なタイカンくんとセドリックくん。しかし、その性格はとても穏やかでそのギャップはあまりにも微笑ましく、愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすセドリックくんとタイカンくんの日常は日々多くのユーザーに大型犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@CEDRIC_mztm」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。