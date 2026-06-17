スイス、スペイン、ペルー合作映画『Reinas（原題）』が、『マイ・リトル・クイーンズ』の邦題で8月21日より新宿ケイズシネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定した。

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本作は、第74回ベルリン国際映画祭ジェネレーションKPlus部門で最優秀作品賞を受賞、第77回ロカルノ国際映画祭ではUBS観客賞を獲得した青春映画。第97回アカデミー賞国際長編映画賞のスイス代表にも選出されている。そのほか、第40回サンダンス映画祭に正式出品されたほか、第16回ペルー映画記者協会で最優秀主演男優賞および助演女優賞、第28回リマ映画祭で最優秀脚本賞を受賞している。

舞台は1990年初頭、アルベルト・フジモリ政権下のペルーの首都リマ。国内情勢が安定せず、母エレナは2人の娘アウロラとルシアを連れ、安定した仕事のあるアメリカ・ミネソタへの移住を決意する。出国は3週間後。しかし、出国するには離婚した夫で、2人の娘の父であるカルロスの渡航同意書へのサインが必要だった。疎遠だった父と娘が再会し、父娘3人は夏の海辺へと出かけていくことになる。

監督・脚本を務めたクラウディア・レイニケは、10歳でペルーを離れ国外へ移住した経験を持つ。自らのルーツと向き合いながら、思春期と父性という視点から家族をユーモラスに描き、希望のある別れの物語を生み出した。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、戸惑いの表情をみせる姉アウロラ、ぶすくれた妹ルシア、困り顔の父カルロスが描かれている。後ろに見える車はカルロスの愛車であり、実はこの車でタクシー運転手をしているが、ルシアには「実はスパイをしている」とうそぶいているという。また、「笑顔でサヨナラをいうために」のキャッチコピーが添えられている。（文＝リアルサウンド編集部）