６月１６日（火）のヒルナンデス！は…長田観光in山手線ヒンヤリツアー＆お試しショッピング
長田観光in山手線ヒンヤリツアー
暑い季節でも楽しめる！山手線の駅周辺でひんやり楽しめるスポット巡りツアー！
長田観光が厳選したスポットを予算４人８０００円で楽しみ尽つくします！
【出演者】
長田庄平
有岡大貴
佐藤栞里
ゲスト 中務裕太（GENERATIONS）
【商品】
▼東京交通会館
▽沖縄わしたショップ
海ぶどう 750円
切り落としラワーコミュニティ 400g 900円
さーたーあんだぎー プレーン 180円
沖縄てんぷら もずく 260円
（株）サン食品 ソーキそば2食 1177円
雪塩サンド 1400円
雪塩ちんすこう12個 520円
梅花 260円
天使のはね 378円
バナナちんすこう 486円
ゴーヤチャンプルー 500円
ミニミニあんだぎー 210円
ますの寿し 2200円
昆布パン 249円
▽おおいたアンテナショップ温泉座
足湯 無料
かぼすソフトクリーム 500円
ニラぽて
▽北海道どさんこプラザ有楽町店
ポテトチップチョコレート 1188円
赤いサイロ ５入 1180円
牛肉入コロッケ 206円
北海道産きたあかり使用いももち 120円（ロケ時の価格）
パフェ佐藤アイスカップ 苺とチーズ 500円
三方六 しおバター 750円
三方六 プレーン 730円
▽宮城ふるさとプラザ
牛たんせんべい 400円
喜久福 各種150円
極上笹かまぼこ 238円
ずんだソフト 450円
リッチプレミアムずんだシェイク 800円
バター最中 270円
▽GODIVA Bakery ゴディパン 本店
コロネ（ショコラ） 464円
メロンパン 378円
ベルギーチョコレートのクリームパン 388円
▼GINZA SIX
GINZA GARDEN
入場料無料
▼繋宮
入場料無料
▼つきそめ
メキシコンカーン 2400円
よもぎチャイ 2300円
山椒ほうじ茶キャラメル 2200円
▼TDY東京コラボレーションショールーム
予約なしで無料で入館
▼ヒルトン東京お台場
日本料理さくら
炭火焼きコース料理 25000円
▼東京アクアシンフォニー
お台場海浜公園からも観覧可能
お試しショッピング
人気ブランド、チェーン店の最新のグッズを楽しく試して新発見していくコーナー
〈VTR出演者〉
出演者 いとうあさこ・藤あや子 ゲスト 藤あや子
＜紹介内容＞
（デモカウ）
・ゴムポンバスブラシ １６５０円
・Tsukumo Colors（ソクモカラーズ）5280円
・ラクメク 1628円
・スパイダーコーティング 1980円
・ちゃPod2 3190円
・HAKOHU（コフ）4300円
・鎬-Shinogi-Neo 12760円
・ゴムポンつるつる1870円
・ゴムポン指先つるつる770円
（試食BAR）
・黄金（こがね）すい一も 200g 1080円
・花びら茸のおみそ汁 1個 140g
・寒締めフルーツにんじん 280円
・かも吸いちゃんぽん 2食入り 2138円
・ほぐし飯の素 信玄どり手羽元2合用 1080円
・ドライ青パパイヤ 50g 1080円
・ほぼ玉ねぎなドレッシング 200ml 613円
・江戸千住葱万能ソース 1080円
・sesameoil Premium Black 50g 2808円
国民意識調査
あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・＜イケオジ有名人と言えば？＞
１位 竹野内豊
２位 阿部寛
３位 反町隆史
４位 高田純次
５位 西島秀俊
６位 津田健次郎
７位 舘ひろし
８位 岩城滉一
９位 吉田鋼太郎
＜視聴者プレゼント＞
「下鴨茶寮」の料亭のちりめんナッツ（5個入）をプレゼント