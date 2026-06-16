長田観光in山手線ヒンヤリツアー



暑い季節でも楽しめる！山手線の駅周辺でひんやり楽しめるスポット巡りツアー！

長田観光が厳選したスポットを予算４人８０００円で楽しみ尽つくします！



【出演者】

長田庄平

有岡大貴

佐藤栞里

ゲスト 中務裕太（GENERATIONS）



【商品】

▼東京交通会館

▽沖縄わしたショップ

海ぶどう 750円

切り落としラワーコミュニティ 400g 900円

さーたーあんだぎー プレーン 180円

沖縄てんぷら もずく 260円

（株）サン食品 ソーキそば2食 1177円

雪塩サンド 1400円

雪塩ちんすこう12個 520円

梅花 260円

天使のはね 378円

バナナちんすこう 486円

ゴーヤチャンプルー 500円

ミニミニあんだぎー 210円





▽いきいき富山館ますの寿し 2200円昆布パン 249円▽おおいたアンテナショップ温泉座足湯 無料かぼすソフトクリーム 500円ニラぽて▽北海道どさんこプラザ有楽町店ポテトチップチョコレート 1188円赤いサイロ ５入 1180円牛肉入コロッケ 206円北海道産きたあかり使用いももち 120円（ロケ時の価格）パフェ佐藤アイスカップ 苺とチーズ 500円三方六 しおバター 750円三方六 プレーン 730円▽宮城ふるさとプラザ牛たんせんべい 400円喜久福 各種150円極上笹かまぼこ 238円ずんだソフト 450円リッチプレミアムずんだシェイク 800円バター最中 270円▽GODIVA Bakery ゴディパン 本店コロネ（ショコラ） 464円メロンパン 378円ベルギーチョコレートのクリームパン 388円▼GINZA SIXGINZA GARDEN入場料無料▼繋宮入場料無料▼つきそめメキシコンカーン 2400円よもぎチャイ 2300円山椒ほうじ茶キャラメル 2200円▼TDY東京コラボレーションショールーム予約なしで無料で入館▼ヒルトン東京お台場日本料理さくら炭火焼きコース料理 25000円▼東京アクアシンフォニーお台場海浜公園からも観覧可能お試しショッピング人気ブランド、チェーン店の最新のグッズを楽しく試して新発見していくコーナー〈VTR出演者〉出演者 いとうあさこ・藤あや子 ゲスト 藤あや子＜紹介内容＞（デモカウ）・ゴムポンバスブラシ １６５０円・Tsukumo Colors（ソクモカラーズ）5280円・ラクメク 1628円・スパイダーコーティング 1980円・ちゃPod2 3190円・HAKOHU（コフ）4300円・鎬-Shinogi-Neo 12760円・ゴムポンつるつる1870円・ゴムポン指先つるつる770円（試食BAR）・黄金（こがね）すい一も 200g 1080円・花びら茸のおみそ汁 1個 140g・寒締めフルーツにんじん 280円・かも吸いちゃんぽん 2食入り 2138円・ほぐし飯の素 信玄どり手羽元2合用 1080円・ドライ青パパイヤ 50g 1080円・ほぼ玉ねぎなドレッシング 200ml 613円・江戸千住葱万能ソース 1080円・sesameoil Premium Black 50g 2808円国民意識調査あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜イケオジ有名人と言えば？＞１位 竹野内豊２位 阿部寛３位 反町隆史４位 高田純次５位 西島秀俊６位 津田健次郎７位 舘ひろし８位 岩城滉一９位 吉田鋼太郎＜視聴者プレゼント＞「下鴨茶寮」の料亭のちりめんナッツ（5個入）をプレゼント