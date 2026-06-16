『トイ・ストーリー５』“ボニー”天野叶愛＆“ブレイズ”白山乃愛ら日本語声優たちが発表
ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』より、天野叶愛（ボニー役）や白山乃愛（ブレイズ役）ら15名の日本版声優陣が一挙解禁された。
【写真】ウッディたちおもちゃが集まる『トイ・ストーリー５』場面カット
世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっているハイテクおもちゃが登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く。
『トイ・ストーリー３』のラストでアンディからジェシーやバズたちを譲り受けたボニーは、おもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。ジェシーたちはその成長をずっとそばで見守ってきたが、ボニーはタブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず友達づくりに悩んでいた。
そんなボニーを心配した両親からのプレゼントで、最先端タブレットのリリーパッドが現れたことから日常は一変。内気なボニーは本当はおもちゃが大好きなのに、周りに合わせるためにその気持ちにフタをして、徐々に他の子どもと同じようにタブレットにほとんどの時間を支配されるようになる。かつて“遊びの時間”の中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくのを心配したウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、ボニーの心を取り戻すため奮闘するが…。
この度、日本版声優陣が一挙解禁。
ボニーを演じるのは、『インサイド・ヘッド２』で幼い頃の主人公ライリー役や、映画『はたらく細胞』で血小板役を演じた子役の天野叶愛。天野はボニー役に決まった時の喜びについて「聞いた瞬間に両手でガッツポーズしてました。小さい頃から大好きな『トイ・ストーリー』の世界にまさか自分も入る事ができるなんて、夢のようでめちゃくちゃ嬉しかったです」とキュートにコメント。
現在小学校4年生の天野は、演じていてボニーに共感するところがあったそうで、「私も人見知りな性格なので、初めましての人と話す時はボニーみたいに緊張でモジモジしちゃってうまく話せなかったりするので、演じていて『すごく分かるなぁ』と思いました」と、ボニーと自身を重ね合わせていたことを明かした。
最新作で、ジェシーが思いかけず迷い込むことになる牧場の家に住んでいるのが、少女ブレイズ。ブレイズは活発で明るい性格で、幼い頃に遊んでいたトイレ・トレーニング用のおもちゃのスマーティー・パンツ、デジカメのおもちゃのスナッピー、デジタルマップおもちゃのアトラスのことは棚に入れたまま忘れてしまっている。
そんなブレイズを演じるのは、映画『秒速５センチメートル』で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、注目を集める子役・白山乃愛。白山は、ブレイズ役に決まった当時を振り返り「小さい頃から『トイ・ストーリー』が大好きで、何度も観ていた作品でしたので、今回オーディションを受けさせていただけると聞いた時から嬉しい気持ちでいっぱいでした。出演が決まったと聞いた時は本当に信じられなくて、ずっと大好きだった作品に携わらせていただけることが、今でも夢のようです」と喜びを爆発させる。
さらに「私自身もおもちゃで遊ぶことが大好きで、小学生の頃も、一人でいろいろな声を使いながら、遊んでいたんです。なので、『一緒だ！』と思って、とても嬉しくなりました」と、自身がおもちゃと遊んでいた時の思い出を明かした。物語でジェシーは、ブレイズに忘れられてしまったスマーティー・パンツたちに出会うが、一体どんな風に展開していくのか？
そのほか、シリーズおなじみのおもちゃたちの日本版声優も明らかに。
柔らかい布のドレスを着たラグドールのドーリー役に沢城みゆき。元気いっぱいのトリケラトプスのプラスチック製の人形トリクシー役に許綾香。サスペンダーつきズボンを着た可愛らしいハリネズミのぬいぐるみミスター・プリックルパンツ役に落合弘治。ティラノザウルスのプラスチック製のおもちゃレックス役に三ツ矢雄二。軍人のおもちゃコンバット・カール役に三宅健太。ジャガイモ頭の仲良し夫婦の夫ミスター・ポテトヘッド役に遠藤純一、妻ミセス・ポテトヘッド役に松金よね子。
胴体がバネでできている犬のおもちゃスリンキー・ドッグ役に辻親八。今はウッディと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしている、ランプ飾りの羊飼い人形ボー・ピープ役に戸田恵子。おなかにお金を貯め込んでいるブタの貯金箱・ハム役に咲野俊介。バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーン役に森川智之。プラスチックナイフで作られたおもちゃでフォーキーと結婚したカレン・ビバリー役に南真由。ゴールドのツノをもつユニコーンのぬいぐるみバターカップ役にはふくまつ進紗。
1作目が日本公開されて以来30年間、表現力豊かにシリーズを支えてきた日本版声優陣。最新作の吹替版の仕上がりにも大きな期待が高まる。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】ウッディたちおもちゃが集まる『トイ・ストーリー５』場面カット
世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっているハイテクおもちゃが登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語を描く。
そんなボニーを心配した両親からのプレゼントで、最先端タブレットのリリーパッドが現れたことから日常は一変。内気なボニーは本当はおもちゃが大好きなのに、周りに合わせるためにその気持ちにフタをして、徐々に他の子どもと同じようにタブレットにほとんどの時間を支配されるようになる。かつて“遊びの時間”の中で輝いていたボニーの笑顔が失われていくのを心配したウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちは、ボニーの心を取り戻すため奮闘するが…。
この度、日本版声優陣が一挙解禁。
ボニーを演じるのは、『インサイド・ヘッド２』で幼い頃の主人公ライリー役や、映画『はたらく細胞』で血小板役を演じた子役の天野叶愛。天野はボニー役に決まった時の喜びについて「聞いた瞬間に両手でガッツポーズしてました。小さい頃から大好きな『トイ・ストーリー』の世界にまさか自分も入る事ができるなんて、夢のようでめちゃくちゃ嬉しかったです」とキュートにコメント。
現在小学校4年生の天野は、演じていてボニーに共感するところがあったそうで、「私も人見知りな性格なので、初めましての人と話す時はボニーみたいに緊張でモジモジしちゃってうまく話せなかったりするので、演じていて『すごく分かるなぁ』と思いました」と、ボニーと自身を重ね合わせていたことを明かした。
最新作で、ジェシーが思いかけず迷い込むことになる牧場の家に住んでいるのが、少女ブレイズ。ブレイズは活発で明るい性格で、幼い頃に遊んでいたトイレ・トレーニング用のおもちゃのスマーティー・パンツ、デジカメのおもちゃのスナッピー、デジタルマップおもちゃのアトラスのことは棚に入れたまま忘れてしまっている。
そんなブレイズを演じるのは、映画『秒速５センチメートル』で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、注目を集める子役・白山乃愛。白山は、ブレイズ役に決まった当時を振り返り「小さい頃から『トイ・ストーリー』が大好きで、何度も観ていた作品でしたので、今回オーディションを受けさせていただけると聞いた時から嬉しい気持ちでいっぱいでした。出演が決まったと聞いた時は本当に信じられなくて、ずっと大好きだった作品に携わらせていただけることが、今でも夢のようです」と喜びを爆発させる。
さらに「私自身もおもちゃで遊ぶことが大好きで、小学生の頃も、一人でいろいろな声を使いながら、遊んでいたんです。なので、『一緒だ！』と思って、とても嬉しくなりました」と、自身がおもちゃと遊んでいた時の思い出を明かした。物語でジェシーは、ブレイズに忘れられてしまったスマーティー・パンツたちに出会うが、一体どんな風に展開していくのか？
そのほか、シリーズおなじみのおもちゃたちの日本版声優も明らかに。
柔らかい布のドレスを着たラグドールのドーリー役に沢城みゆき。元気いっぱいのトリケラトプスのプラスチック製の人形トリクシー役に許綾香。サスペンダーつきズボンを着た可愛らしいハリネズミのぬいぐるみミスター・プリックルパンツ役に落合弘治。ティラノザウルスのプラスチック製のおもちゃレックス役に三ツ矢雄二。軍人のおもちゃコンバット・カール役に三宅健太。ジャガイモ頭の仲良し夫婦の夫ミスター・ポテトヘッド役に遠藤純一、妻ミセス・ポテトヘッド役に松金よね子。
胴体がバネでできている犬のおもちゃスリンキー・ドッグ役に辻親八。今はウッディと共に捨てられたおもちゃを助ける活動をしている、ランプ飾りの羊飼い人形ボー・ピープ役に戸田恵子。おなかにお金を貯め込んでいるブタの貯金箱・ハム役に咲野俊介。バイクスタントマンのおもちゃデューク・カブーン役に森川智之。プラスチックナイフで作られたおもちゃでフォーキーと結婚したカレン・ビバリー役に南真由。ゴールドのツノをもつユニコーンのぬいぐるみバターカップ役にはふくまつ進紗。
1作目が日本公開されて以来30年間、表現力豊かにシリーズを支えてきた日本版声優陣。最新作の吹替版の仕上がりにも大きな期待が高まる。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。