『やけに静かだな…』嫌な予感がした飼い主さんがビションプーさんを探した結果…。まさかの方法でオヤツを手に入れようとするまさかの光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、想定外の光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：『やけに犬が静かだな』と様子を見に行った結果→なぜか『カメラの前』で…笑ってしまう『まさかの光景』】

犬が『やけに静かだな』だと様子を見た結果…

Xアカウント『@i_am_petit_』に投稿されたのは、ビションプーさんの可愛い行動。

この日も、お家で飼い主さんとのんびり過ごしていたという「プティ」ちゃん。飼い主さんは『やけに静かだな…』と嫌な予感がしてそのお姿を探したのだといいます。

まさかの方法で『オヤツを手に入れようとする光景』が話題

発見されたプティちゃんは…なんと『見守りカメラ』を恐喝していたというのです。

ピシッと背筋を伸ばして二足歩行で立ち上がり、迫真の表情で見守りカメラを睨みつけていたというプティちゃん。

どうやら『オヤツ機能』が搭載されているカメラに対し、オヤツを出すよう迫っていた模様。

『静かな時ほど信用できない』と語る飼い主さんでしたが、注意をするわけにもいかず…独特すぎる行動を見せたプティちゃんのお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」「カメラｗｗ」「恐喝ｗ」などのコメントが寄せられています。

ふわふわでもこもこ♡あざと可愛い女の子

2023年5月18日生まれのプティちゃんは、お転婆で天真爛漫な女の子。あざと可愛い表情を浮かべながら帰宅拒否をしたり、鼻に砂をつけて『土なんて食べてません』と言い張ったり…。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすプティちゃんの日常はビションプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@i_am_petit_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。