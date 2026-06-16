きょう6月16日（火）よる7時〜9時 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？賞金1000万円SP」。

今年度初の「小5クイズ」、全問正解の賞金は1000万円。今回の「賞金1000万円SP」では、1000万円獲得者が出た！全問正解し、勝利の栄冠を手にするのは一体誰!?

元・日テレアナウンサーコンビ、早稲田大学卒の羽鳥慎一と慶應義塾大学卒の岩田絵里奈がタッグを結成！フリーとなり新たなステージに立っている岩田は、猛勉強を積んで参戦。羽鳥は前回、「news zero」のメインキャスターで日テレアナウンサー時代の同期の藤井貴彦と挑むも、最終問題で惜しくも敗退。今回は「抜群に頭が切れる」と信頼している岩田とリベンジにやってきた！羽鳥の知識力＆岩田の推理力、息の合ったコンビネーションで全問正解なるか？

高学歴の次世代クイズ王コンビ、曽野舜太（M!LK）と高橋成美が登場！昨年、「ビジュいいじゃん」が決めゼリフの『イイじゃん』で紅白歌合戦初出場、今年に入っても『爆裂愛してる』や『好きすぎて滅！』がSNSで大バズリと今ノリに乗っているM!LKから、学習院大学を卒業している曽野が「小5クイズ」に初参戦。曽野とペアを組むのは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート中継での“神解説”が話題となり、7か国語を操る慶應義塾大学卒の高橋。エンタメ界とスポーツ界を代表する今勢いのある知性派コンビが、驚異のひらめきで1000万円獲得へと突き進むことができるのか？

東大が生んだ謎解きの天才・松丸亮吾が再び参戦！数々の難問を解き明かし圧倒的な実力を持つ松丸が、今回は、番組の過去1年分の問題を全ておさらいし徹底研究。超本気対策をして、まさに死角なしで挑む。脅威の推理力で正解に導く大本命が、次々に難問を突破！全問正解・1000万獲得は、やはりこの男なのか？

そして今回から、新助っ人小学生「かずや」「くうが」「ともは」「にな」「ふうと」の5人が登場。迷える大人たちを救えるのか？

知識、ひらめき、そして運。 挑戦者たちのプライドをかけた真剣勝負をお見逃しなく！