俳優の岡田将生と女優の土居志央梨が舞台「移民」に出演することが１５日、わかった。

２０２４年に梅田芸術劇場と英・チャリングクロス劇場の共同製作プロジェクトで作られた「Ｏｎｅ Ｓｍａｌｌ Ｓｔｅｐ」のタイトルを「移民」に改め、日本版として新たに脚色したオリジナル作品。加藤拓也氏が継続して脚本・演出を担当。英国で挑戦的なデビュー作として高い評価を得た同作が、日本凱旋（がいせん）公演を行う。

岡田と土居は、ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（２０２４年）以来の再共演となるが、舞台では初共演。観客を月と地球の異空間に誘いながら、生命の誕生という人智（じんち）を超えた領域に直面した時、浮き彫りになる男女のテーマや人類が向かうその先を切り口に、鋭いセリフ劇を描く。

久しぶりの舞台出演となる岡田は「密室で夫婦のリアリティを維持したまま物語が展開する様は、さぞや覗（のぞ）いている感覚に陥ると思われます。稽古時間を大切に、積み上げたものを皆様に届けられるよう頑張りたい。さぁ、頑張ろう自分」とコメント。土居は「壮大な世界の中で、些細（ささい）で個人的な感情が細かく渦巻いている様子を丁寧に演じられたら。物語の２人と同じように、未知の領域を一歩一歩踏みしめる気持ちで稽古、本番期間を過ごせれば」と意気込んだ。

舞台は２０２７年１月に東京芸術劇場シアターイーストで開幕する。