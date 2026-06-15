チャレンジグルメに人気急上昇中M!LK曽野が緊急参戦！まさかの食べっぷりにギャル曽根も驚嘆！▽ウェイトリフティング村上夫婦のラブラブ爆食チートデイ密着

◯みどころ

▽チャレンジグルメ人気急上昇中M!LK曽野が3.2kg串25本盛り巨大チャーハンに挑む！３連勝中マキシマム ザ ホルモン、ダイスケはん＆17連勝中の東京女子プロレス上原わかな打倒ギャル曽根

▽パリ五輪ボクシング日本代表、原田周大＆注目アイドルTAGRIGHT小林大悟＆や団のリーダー中嶋が3.4kgギガ盛りジャージャー麺を爆食

▽ウェイトリフティング村上夫婦のラブラブ爆食チートデイに密着



＜出演者＞

【教授】有吉弘行

【秘書】水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【ゼミ生】坂上忍、博多華丸・大吉、矢作兼、ギャル曽根

【SPゲスト】大谷映美里（＝LOVE）

【ロケ出演】ギャル曽根、曽野舜太（M!LK）、上原わかな、ダイスケはん（マキシマム ザ ホルモン）、小林大悟（TAGRIGHT）、原田周大、や団、村上英士朗夫妻

月曜7時は有吉ゼミ！水曜7時は有吉の壁！

お楽しみに！