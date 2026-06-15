１４日、チームのゴールを喜ぶ日本の小川航基（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

【新華社ダラス6月15日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は現地時間14日、米ダラス市のダラス競技場で1次リーグF組初戦が行われ、日本は2-2でオランダと引き分けた。

１４日、チームのゴールを喜ぶ日本の小川航基（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、ヘディングで競り合うオランダのデヨング（右）と日本の谷口彰悟。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、チームのゴールを喜ぶ日本の小川航基。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、ヘディングで競り合う日本の小川航基（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、ヘディングで競り合うオランダのファンダイク（右から２人目）と日本の上田綺世（左から２人目）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、日本の前田大然（右）と激しく競り合うオランダのファンヘッケ。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

１４日、試合後、遠藤航のユニフォームを手にして観客にあいさつする日本代表。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、試合に臨む日本の佐野海舟（左）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

１４日、ゴールを決め喜ぶ日本の中村敬斗（右端）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

１４日、試合に臨むオランダのフラーフェンベルフ（左）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）