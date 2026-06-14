12歳の娘が妊娠。相手を尋ねても口を閉ざし怯えた様子で… 性被害にあった子どものSOSサインに気づくためにできることは？【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
※この記事は若年妊娠など、センシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
10代の娘の望まない妊娠が発覚したら、どんな行動に出るだろうか…？
漫画『娘が12歳で妊娠しました 逃げた男を絶対に許さない』（ゆっぺ/KADOKAWA）は、望まない妊娠をした中学1年生の少女とその家族の物語だ。ある日突然、まだ小学生のような幼さが残る12歳の娘・のりこの妊娠が発覚。母親の麗美は相手が誰なのかを聞き出そうとするが、のりこは怯えた様子で口を閉ざしたまま。麗美は夫や学校の協力も得られない中、相手捜しに奔走。だが、中絶手術が可能な時期は刻一刻と迫り--。
--母親の麗美は、のりこが「怖くて…。体が動かなくて…」と怯えるのを見て、彼女の異変に気づきました。性被害にあった子のSOSサインに気づくために、親にできることはあるのでしょうか。
ゆっぺさん（以下、ゆっぺ）：子どもの様子がいつもと違うと感じた時は、注意深く見守ることが大事だと思います。私自身も、娘たちと食事をする時間は、テレビを消し、スマホを置いて、しっかりコミュニケーションをとることを心がけてきました。そうやって毎日顔を見ながら話していると、帰宅した時の「ただいま」の一言だけでも、今日は何か嫌なことがあったのかな？と気づけることがあります。
ただ、いじめや性被害については、私自身もそうだったから分かるのですが、子どもは必死に隠そうとすることが多い。だから、親がどれだけ気をつけていても限界はあると感じます。つらさは体調不良や問題行動という形で表に出ることもあるので、普段から子どもの小さな変化に目を向けることが大事なのではないかと思います。
--同じように若年妊娠を体験された方や保護者の方にどんなことを伝えたいですか？
ゆっぺ：中絶か出産か。自分に何度も問いかけて出した答えなら、その選択は間違いではないと思います。自分の足で歩きだそうとするその一歩を、私は全力で肯定します。
取材・文＝吉田あき